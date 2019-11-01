Президент Таджикистана посетит ряд европейских стран на следующей неделе

В рамках турне, которое состоится с 4 по 12 ноября, президент Таджикистана Эмомали Рахмон посетит Европу, в частности, он отправится в Швейцарию, Чехию и Францию, сообщило издание "Азия-Плюс" со ссылкой на источник в правительстве Таджикистана.

"Не исключено, что лидер Таджикистана в своем европейском турне, которое состоится с 4 по 12 ноября, посетит и другие страны "Старого Света", - отметил источник.

В сообщении издания отмечается, что некоторые эксперты считают визит таджикского лидера в Европу намерением заручиться поддержкой в сферах экономики, финансов, инвестиций, безопасности.

"По мнению большинства, из них, предстоящий визит Рахмона будет нелегким для него: президенту Таджикистана будут задавать нелегкие вопросы, связанные со свободой слова в стране, блокировке интернет сайтов, предстоящих в начале весны будущего года выборах в парламент и осенью 2020 года - президентских выборов в республике", - говорится в сообщении.

Сообщение о предстоящем визите Рахмона публикуется на фоне начавшейся в пятницу в Душанбе 8-й сессии Комитета парламентского сотрудничества ЕС - Таджикистан. Для участия в сессии в Душанбе прибыла делегация Европейского парламента, возглавляемая председателем Делегации ЕС в Комитетах парламентского сотрудничества с Казахстаном, Кыргызстаном, Узбекистаном и Таджикистаном, а также по связям с Туркменистаном и Монголией Фульвио Мартушиелло, сообщили "Интерфаксу" в представительстве ЕС в Таджикистане.

"В рамках этого визита делегация Европарламента проведет ряд встреч с высокопоставленными представителями правительства Таджикистана: президентом страны Эмомали Рахмоном, председателем Маджлиси Милли (сенат) Махмадсаидом Убайдуллоевым, председателем Маджлиси Намояндагон (нижняя палата парламента) Шукурджоном Зухуровым", - сообщили в представительстве. Отмечается, что делегация Европарламента встретится также с представителями гражданского общества Таджикистана.

В представительстве отметили, что Таджикистан получит основную долю двусторонней помощи ЕС в Центральной Азии на период 2014-2020 гг - 251 млн евро.

"В течение этого периода сотрудничество в области развития между ЕС и Таджикистаном охватывает три ключевых сектора: образование (с упором на общее среднее образование и профессионально-техническое образование и подготовку), здравоохранение (с прицелом на первичную медико-санитарную помощь и финансирование здравоохранения) и развитие сельских регионов (включая поддержку аграрной реформы, предпринимательство в сельских районах, реформа в сфере ирригация и водного сектора, а также содействие управлению природными ресурсами)", - уточнили в представительстве.

ЕС также поддерживает проводимые страной реформы в сфере систем управления, торговой политики и управления государственными финансами. Таджикистан кроме того получает региональную и тематическую помощь в таких областях, как управление границами, контроль за наркотиками, образование, демократия и права человека, негосударственные структуры, энергетика, транспорт, развитие малых и средних предприятий, мир и стабильность, водные ресурсы, охрана окружающей среды и радиационная безопасность. ЕС осуществляет свою деятельность в Таджикистане с 1992 года и помогает развитию страны, предоставляя гранты на сумму примерно 35 млн евро в год.