Володин 5 ноября проведет в Армении заседание ПА ОДКБ

4-5 ноября состоится рабочий визит председателя Парламентской Ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности, председателя Государственной Думы Вячеслава Володина в Республику Армения для участия в мероприятиях ПА ОДКБ.
Как сообщили в пятницу журналистам в пресс-службе Госдумы, "на полях" Парламентской Ассамблеи запланированы двусторонние встречи спикера Думы.
5 ноября Володин проведёт двенадцатое пленарное заседание ПА ОДКБ, добавили в пресс-службе.
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