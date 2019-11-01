Володин 5 ноября проведет в Армении заседание ПА ОДКБ

4-5 ноября состоится рабочий визит председателя Парламентской Ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности, председателя Государственной Думы Вячеслава Володина в Республику Армения для участия в мероприятиях ПА ОДКБ.

Как сообщили в пятницу журналистам в пресс-службе Госдумы, "на полях" Парламентской Ассамблеи запланированы двусторонние встречи спикера Думы.

5 ноября Володин проведёт двенадцатое пленарное заседание ПА ОДКБ, добавили в пресс-службе.