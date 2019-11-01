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СНГ 01.11.2019 11:17

Володин 5 ноября проведет в Армении заседание ПА ОДКБ

4-5 ноября состоится рабочий визит председателя Парламентской Ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности, председателя Государственной Думы Вячеслава Володина в Республику Армения для участия в мероприятиях ПА ОДКБ.

Как сообщили в пятницу журналистам в пресс-службе Госдумы, "на полях" Парламентской Ассамблеи запланированы двусторонние встречи спикера Думы.

5 ноября Володин проведёт двенадцатое пленарное заседание ПА ОДКБ, добавили в пресс-службе.

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Тэги: РОССИЯ, АРМЕНИЯ, ПА/ОДКБ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]