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В Пакистане члены исламистской партии требуют отставки премьер-министра

Члены пакистанской исламистской партии "Джамият Улема-е-Ислам" разбили палаточный лагерь в Исламабаде, требуя отставки премьер-министра Имрана Хана, сообщает в пятницу агентство Associated Press.

Многотысячный марш членов партии под руководством ее лидера Мауланы Фазлура Рехмана отправился в воскресенье из города Карачи. В Исламабад они вошли в четверг.

Власти Пакистана для обеспечения безопасности во время этой акции задействовали силы полиции и военизированные формирования. На ключевых дорогах, ведущих к правительственным зданиям, разместили контейнеры, чтобы не дать подойти к ним протестующим.

Отставки премьера "Джамият Улема-е-Ислам" требует из-за экономических трудностей в стране, в частности, роста инфляции и расходов на проживание.

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Тэги: ПАКИСТАН, ПАРТИЯ, ПРИЗЫВ, ПРЕМЬЕР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]