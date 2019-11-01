В Пакистане члены исламистской партии требуют отставки премьер-министра

Члены пакистанской исламистской партии "Джамият Улема-е-Ислам" разбили палаточный лагерь в Исламабаде, требуя отставки премьер-министра Имрана Хана, сообщает в пятницу агентство Associated Press.
Многотысячный марш членов партии под руководством ее лидера Мауланы Фазлура Рехмана отправился в воскресенье из города Карачи. В Исламабад они вошли в четверг.
Власти Пакистана для обеспечения безопасности во время этой акции задействовали силы полиции и военизированные формирования. На ключевых дорогах, ведущих к правительственным зданиям, разместили контейнеры, чтобы не дать подойти к ним протестующим.
Отставки премьера "Джамият Улема-е-Ислам" требует из-за экономических трудностей в стране, в частности, роста инфляции и расходов на проживание.
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