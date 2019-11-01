Японский пенсионный фонд заработал $17 млрд во II финквартале

Государственный пенсионный фонд Японии (GPIF), крупнейшая управляющая компания мира в области пенсионных сбережений, получил доход от инвестиций в размере 1,1%, или 1,8 трлн иен ($17 млрд), по итогам второго финквартала, завершившегося 30 сентября 2019 года.
Объем активов под управлением фонда на конец фингода составил 161,762 трлн иен.
Лучший доход среди классов активов, в которые инвестирует GPIF, в минувшем фингоду показали акции японских компаний - 3,3%, акции зарубежных компаний в портфеле фонда подорожали на 0,1%.
Доходность GPIF от вложений в зарубежные облигации в минувшем квартале составила 1,2%, в японские - 0,3%.
В минувшем квартале индекс MSCI All-Country World опустился на 0,5%, S&P 500 прибавил 1,2%, а японский Topix - 2,4%. Тем временем, доходность десятилетних US Treasuries за этот период упала на 34 базисных пункта (б.п.), доходность японских бондов - на 5 б.п. Японская нацвалюта подешевела на 0,2% в паре с долларом США и подорожала на 4,1% в паре с евро.
В прошлом месяце GPIF объявил о намерении классифицировать зарубежные облигации с хеджированным валютным риском как часть внутреннего долга, чтобы иметь возможность увеличить вложения в иностранные долговые бумаги.
С этого месяца фонд не раскрывает данных о том, каким образом, распределяются его вложения между классами активов. Целевые значения для инвестиций GPIF в акции как местных, так и зарубежных компаний составляют по 25% всего портфеля, при этом допускается отклонение в 9% для акций японских компаний и 8% - для зарубежных акций.
Фонду разрешено держать 35% портфеля в японских облигациях и 15% в иностранных бондах с возможностью отклонения в 10% и 4% соответственно.
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