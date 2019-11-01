Казахстан с 1 ноября вводит на 3 года режим "открытого неба" для иностранных авиаперевозчиков в 11 аэропортах страны, сообщила пресс-служба министерства индустрии и инфраструктурного развития.

"Приказом министра индустрии и инфраструктурного развития с 1 ноября 2019 года вводится режим "открытого неба" в аэропортах городов Нур-Султан, Алма-Ата, Чимкент, Актау, Караганда, Усть-Каменогорск, Павлодар, Кокчетав, Тараз, Петропавловск, Семей", - говорится в сообщении.

Режим предусматривает снятие ограничений по количеству рейсов и предоставляет иностранным авиакомпаниям пятую степень "свободы воздуха" по направлениям, на которых не оперируют казахстанские перевозчики, уточнили в ведомстве.

"Полеты с пятой степенью "свободы воздуха" подразумевают полеты иностранной авиакомпании через города Казахстана в города третьих стран, что позволит повысить транзитный потенциал Казахстана и увеличить транзитный пассажиропоток через отечественные аэропорты", - говорится в сообщении Мининдустрии.

Отмечается, что срок действия режима "открытое небо" может быть продлен в будущем.

В ведомстве полагают, что такая мера привлечет новых иностранных перевозчиков, поспособствует открытию новых международных маршрутов, увеличит конкуренцию и повлияет на снижение стоимости авиабилетов.

Сообщается также, что ведомство обсудило открытие новых рейсов через казахстанские города с азиатским лоукостером Air Asia и глобальным перевозчиком Singapore Airlines.

Ранее сообщалось, что авиационные власти Казахстана провели переговоры с представителями Омана, по итогам которых авиакомпания SalamAir планирует начать выполнение полетов из Маската в Алма-Ату в следующем году.

Планируются встречи с авиационными властями Катара по полетам авиакомпании Qatar Airways в Казахстан, а также с регуляторами Объединенных Арабских Эмиратов по полетам авиаперевозчиков Emirates и Fly Dubai.