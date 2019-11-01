МИД РФ: за оставшийся срок действия ДСНВ новый документ выработать не удастся

За время, оставшееся до истечения Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ), выработать полноценный документ ему на замену уже не удастся, заявил заместитель директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Леонтьев.
"Уже очевидно, что за оставшееся время - договор истекает 5 февраля 2021 года - мы уже не сможем выработать какой-то полноценный документ на замену", - сказал Леонтьев, выступая на дискуссии в клубе "Валдай" в пятницу.
Он отметил, что переговоры с США по ДСНВ велись около года, притом, что его согласование было значительно менее сложной задачей, чем возникшая сейчас.
"Тем более что ещё дополнительно осложняет ситуацию светлая американская идея о придании процессу контроля над ракетными ядерными вооружениями многостороннего характера с обязательным подключением Китая, от чего наши китайские коллеги категорически отказались", - сказал замдиректора департамента.
Леонтьев добавил, что ситуация с продлением договора также остаётся неясной: американская сторона "держит мхатовскую паузу" несмотря на то, что даже для технического продолжения договора в России потребуется не менее полугода в связи с тем, что речь будет идти об изменении федерального закона.
"До американской стороны мы этот момент довели, они в курсе, реакции пока нет", - сказал он.
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