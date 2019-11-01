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СНГ 01.11.2019 12:35

МИД РФ: за оставшийся срок действия ДСНВ новый документ выработать не удастся

За время, оставшееся до истечения Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ), выработать полноценный документ ему на замену уже не удастся, заявил заместитель директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Леонтьев.

"Уже очевидно, что за оставшееся время - договор истекает 5 февраля 2021 года - мы уже не сможем выработать какой-то полноценный документ на замену", - сказал Леонтьев, выступая на дискуссии в клубе "Валдай" в пятницу.

Он отметил, что переговоры с США по ДСНВ велись около года, притом, что его согласование было значительно менее сложной задачей, чем возникшая сейчас.

"Тем более что ещё дополнительно осложняет ситуацию светлая американская идея о придании процессу контроля над ракетными ядерными вооружениями многостороннего характера с обязательным подключением Китая, от чего наши китайские коллеги категорически отказались", - сказал замдиректора департамента.

Леонтьев добавил, что ситуация с продлением договора также остаётся неясной: американская сторона "держит мхатовскую паузу" несмотря на то, что даже для технического продолжения договора в России потребуется не менее полугода в связи с тем, что речь будет идти об изменении федерального закона.

"До американской стороны мы этот момент довели, они в курсе, реакции пока нет", - сказал он.

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Тэги: РОССИЯ, США, ДСНВ, ВРЕМЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]