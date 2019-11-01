Лукашенко отправился с визитом в ОАЭ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко отправился с визитом в Объединенные Арабские Эмираты.
"Контакты в предстоящие дни с руководством этой страны и деловыми кругами станут продолжением как многолетней дружбы и сотрудничества между двумя странами, так и состоявшихся официальных переговоров с наследным принцем Абу-Даби, заместителем Верховного главнокомандующего Вооруженными силами ОАЭ шейхом Мухаммедом бен Заидом аль-Нахайяном, который в сентябре текущего года впервые посетил Беларусь с официальным визитом", - говорится в сообщении госагентства БелТА.
В начале текущей недели Лукашенко заявил СМИ о своем намерении совершить поездку на Ближний Восток. Однако тогда он не конкретизировал, в какую из стран поедет.
По словам главы государства, предстоящая поездка на Ближний Восток также станет для него возможностью на несколько дней отойти от повседневной жизни.
"Хотя бы три дня мне заодно там ноги обмакнуть в этот залив. Отпуск не получится. У президента нет заместителей", - сказал тогда Лукашенко.
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