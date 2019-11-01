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Дальнее зарубежье 01.11.2019 17:18

На таджикско-афганской границе открыт новый пограничный пост, построенный на деньги США

На таджикско-афганской границе для пограничных войск Государственного комитета национальной безопасности Таджикистана при финансовой поддержке США открыт пограничный пост Окультан, сообщило в пятницу американское посольство в республике.

"Проект строительства стоимостью $900 тысяч был профинансирован и осуществлен Офисом военного сотрудничества посольства США в Таджикистане. Пограничный пост предоставляет пограничным силам повышенный потенциал для постоянного мониторинга и патрулирования границы с Афганистаном в районе Шахритус Хатлонской области", - говорится в сообщении.

"Этот объект значительно расширит возможности пограничных войск по мониторингу и предотвращению незаконных пересечений границы на расстоянии 15-20 километров, а также будет противодействовать транснациональным угрозам, таким как торговцы наркотиками, контрабандисты и воинствующие экстремисты", - отмечается в сообщении.

В церемонии открытия приняли участие временный поверенный в делах США Джон Гинкель и заместитель командующего пограничными войсками Таджикистана полковник Абдусаттор Шохиён.

Начиная с 2005 года правительство США оказало Таджикистану помощь в размере более $100 млн для укрепления безопасности границы, поддержав строительство девяти пограничных постов и двух отрядов вдоль таджикско-афганской границы.

США сотрудничают с Таджикистаном в течение 27 лет и за этот период предоставили более $1,8 млрд на развитие и помощь в рамках программ, поддерживающих частный сектор Таджикистана, сельское хозяйство, здравоохранение, образование, демократические институты и безопасность.

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Тэги: ТАДЖИКИСТАН, АФГАНИСТАН, ПОГРАНПОСТ, США


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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