Генсек НАТО посетит Германию и встретится с Меркель

Генсек НАТО Йенс Столтенберг на следующей неделе посетит Германию и проведет переговоры с канцлером Ангелой Меркель, сообщила официальный представитель правительства ФРГ Мартина Фиц.

"В четверг, 7 ноября, канцлер примет генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга с рабочим визитом в своем офисе", - сказала Фиц журналистам в Берлине в пятницу.

По ее словам, в ходе обсуждения речь пойдет об актуальных политических вопросах, в особенности о предстоящей встрече глав государств стран НАТО, которая запланирована на 3 и 4 декабря в Лондоне.