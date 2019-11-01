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Дальнее зарубежье 01.11.2019 17:31

Генсек НАТО посетит Германию и встретится с Меркель

Генсек НАТО Йенс Столтенберг на следующей неделе посетит Германию и проведет переговоры с канцлером Ангелой Меркель, сообщила официальный представитель правительства ФРГ Мартина Фиц.

"В четверг, 7 ноября, канцлер примет генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга с рабочим визитом в своем офисе", - сказала Фиц журналистам в Берлине в пятницу.

По ее словам, в ходе обсуждения речь пойдет об актуальных политических вопросах, в особенности о предстоящей встрече глав государств стран НАТО, которая запланирована на 3 и 4 декабря в Лондоне.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ФРГ, НАТО, ГЕНСЕК, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]