Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.898 RUR   0.0265 GBR   2.2033 TRY   0.2977

Цена на нефть

    $/bbl WTI 54.18 -0.88 Brent 60.23 -0.38

Погода в Баку

  ночь день

ТЭК 01.11.2019 23:12

Eriell в 2019г возьмет в лизинг у структуры Газпромбанка 5 буровых на 3 млрд руб

"Эриелл нефтегазсервис" (входит в международную нефтесервисную группу Eriell) в 2019 году приобретет в лизинг у компании "Газпромбанк Лизинг" пять буровых установок производства "Уралмаш НГО Холдинг", говорится в пресс-релизе компании.

Общая стоимость сделок - более 3 млрд рублей.

"В 2019 году компания приобретет в лизинг 5 буровых установок завода "Уралмаш НГО Холдинг": 3 буровые установки Уралмаш 5000/320 ЭК-БМЧ, которые уже введены в эксплуатацию, и 2 буровые установки в арктическом исполнении Уралмаш 6000/400 ЭК - БМЧ", - говорится в сообщении.

"Сейчас востребованность более сложного и тяжелого оборудования в России возрастает. Бурение становится глубже и сложнее, проекты - географически севернее, соответственно, климатические условия - экстремальнее. Заказчики повышают требования к техническим характеристикам буровых установок, поэтому модернизация производственных мощностей становится очень актуальной", - приводятся в пресс-релизе слова генерального директора "Эриелл Нефтегазсервис" Виталия Докунихина.

Сделки проводились в рамках программы "Лизинговые проекты" Фонда развития промышленности, по которой компании могут получать займы на модернизацию оборудования под 1% годовых.

Eriell предоставляет услуги строительства и капитального ремонта скважин нефтегазовым компаниям в России, Центральной и Южной Азии, Северной Африке и Европе. Компания была основана в 2004 году. На российском рынке Eriell работает с 2008 года через свою структуру "Эриэлл Нефтегазсервис".

По последним данным, в России основными клиентами Eriell являются "Газпром нефть", "Газпром", "Роснефть", Alliance Oil, "НОВАТЭК". Eriell также является ведущим подрядчиком по проектам "ЛУКОЙЛа" в Узбекистане.

В декабре 2015 года Eriell выкупила 10,6% своих акций у Газпромбанка, остальные акции группы принадлежат физическим лицам.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, ERIELL, ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ, МЕРЫ

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]