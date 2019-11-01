За импичмент Трампу выступают 49% американцев, против 47% - опрос

Жители США разделились почти пополам в вопросе о том, должен ли Конгресс объявлять импичмент президенту США Дональду Трампу, свидетельствуют результаты опроса телеканала ABC News и газеты Washington Post.
Согласно его данным, 49% американцев считают, что Трампу нужно вынести импичмент. Противоположного мнения придерживают 47% опрошенных. Остальные воздержались от ответа.
При этом в группе, которая поддерживает импичмент, наибольшую долю составляют демократы.
Для сравнения, в 1998 году за импичмент 42-го президента США Билл Клинтона выступали лишь 27% американцев.
Социологи в ходе опроса также оценили уровень одобрения рейтинга Трампа. Его рейтинг популярности остается на низком уровне - его деятельность одобряют 38% респондентов.
Опрос был опубликован после того, как накануне члены палаты представителей конгресса США одобрили резолюцию, согласно которой расследование по возможности вынесения импичмента президенту США Дональду Трампу переходит к публичной стадии. Резолюция устанавливает процедуры открытых слушаний в комитете по разведке и обнародования свидетельских показаний.
Исследование проводилось в период с 27 по 30 октября, в нем приняли участие более 1 тыс. человек.
Баку выразил ноту протеста Вашингтона за допуск представителя незаконного режима в Карабахе в США
Нуриев заявил о готовности оправдать доверие президента Алиева на посту главы Администрации
Алиев назначил нового главу Администрации президента Азербайджана
Eriell в 2019г возьмет в лизинг у структуры Газпромбанка 5 буровых на 3 млрд руб
Белорусские НПЗ в январе-сентябре увеличили переработку нефти на 0,6%
Президент Азербайджана ознакомился с результатом реконструкции на одной из улиц в Баку
Правоохранительные органы Азербайджана исключают умышленный наезд на Гюльалыева
Президент Алиев утвердил присоединение Азербайджана к Конвенции СЕ о защите детей от сексуального насилия
Президент Азербайджана выделил 3 млн манатов на строительство многоквартирного здания в Агдаше
ИВ Агсу определилась с подрядчиком ремонта домов, пострадавших от землетрясения
Президент Азербайджана выделил 3 млн манатов на строительство многоквартирного здания в Габале
Страховой сектор Азербайджана: переход от количественного к качественному развитию
Самое время разместить депозит в AccessBank-е!
С новой услугой AccessBank вы не перенесете на завтра, то что можете сделать сегодня
Азербайджан вновь поддержал Большой этнографический диктант
Компания «Norm» провела серию мероприятий для клиентов
Анар Гасанов: Все больше клиентов выбирают AccessBank в качестве основного финансового партнера
Путин в среду посетит Будапешт с рабочим визитом
В Азербайджане в конце ноября пройдет международный форум в области электронной торговли
III международная конференция «Оцифровка Шелкового пути» пройдет в октябре в Баку