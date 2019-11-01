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Дальнее зарубежье 01.11.2019 22:03

За импичмент Трампу выступают 49% американцев, против 47% - опрос

Жители США разделились почти пополам в вопросе о том, должен ли Конгресс объявлять импичмент президенту США Дональду Трампу, свидетельствуют результаты опроса телеканала ABC News и газеты Washington Post.

Согласно его данным, 49% американцев считают, что Трампу нужно вынести импичмент. Противоположного мнения придерживают 47% опрошенных. Остальные воздержались от ответа.

При этом в группе, которая поддерживает импичмент, наибольшую долю составляют демократы.

Для сравнения, в 1998 году за импичмент 42-го президента США Билл Клинтона выступали лишь 27% американцев.

Социологи в ходе опроса также оценили уровень одобрения рейтинга Трампа. Его рейтинг популярности остается на низком уровне - его деятельность одобряют 38% респондентов.

Опрос был опубликован после того, как накануне члены палаты представителей конгресса США одобрили резолюцию, согласно которой расследование по возможности вынесения импичмента президенту США Дональду Трампу переходит к публичной стадии. Резолюция устанавливает процедуры открытых слушаний в комитете по разведке и обнародования свидетельских показаний.

Исследование проводилось в период с 27 по 30 октября, в нем приняли участие более 1 тыс. человек.

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Тэги: США, ТРАМП, ИМПИЧМЕНТ, ОПРОС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]