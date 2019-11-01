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Дальнее зарубежье 01.11.2019 22:44

Помпео на следующей неделе посетит Германию

Госсекретарь США Майк Помпео в пятницу, 8 ноября посетит Германию, сообщила официальный представитель правительства ФРГ Мартина Фиц.

"Состоятся переговоры с канцлером. В центре беседы будут двусторонние отношения и актуальные международные вопросы", - сказала Фиц журналистам в Берлине в пятницу.

По словам представителя правительства, у Помпео в Берлине также запланированы встречи с главой МИД Германии Хайко Маасом, министром обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр и министром финансов Олафом Шольцем.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ФРГ, США, ГОССЕКРЕТАРЬ, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]