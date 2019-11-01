Помпео на следующей неделе посетит Германию

Госсекретарь США Майк Помпео в пятницу, 8 ноября посетит Германию, сообщила официальный представитель правительства ФРГ Мартина Фиц.
"Состоятся переговоры с канцлером. В центре беседы будут двусторонние отношения и актуальные международные вопросы", - сказала Фиц журналистам в Берлине в пятницу.
По словам представителя правительства, у Помпео в Берлине также запланированы встречи с главой МИД Германии Хайко Маасом, министром обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр и министром финансов Олафом Шольцем.
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