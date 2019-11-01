Главный переговорщик Южной Кореи по ядерной проблеме может на следующей неделе посетить Москву

Спецпредставитель Южной Кореи по вопросам мира и безопасности Ли До Хун, вероятно, посетит Москву на следующей неделе, сообщает в пятницу агентство "Ренхап" со ссылкой на источники.

По их информации, Ли До Хун, считающийся главным переговорщиком Южной Кореи по ядерной проблеме КНДР, может встретиться с заместителем министра иностранных дел России Игорем Моргуловым, чтобы обсудить денуклеаризацию КНДР и другие вопросы, связанные с Корейским полуостровом. Встреча может состояться в следующую пятницу, подчеркивает "Ренхап".

Ожидается, что Ли До Хун примет участие в Московской конференции по нераспространению, которая намечена на 7-9 ноября. На ней он может провести переговоры с представителями США и КНДР, отмечает агентство.

Визит южнокорейского спецпредставителя пройдет на фоне состоявшегося ранее на этой неделе очередного ракетного пуска КНДР.

Накануне северокорейское агентство ЦТАК сообщило, что Академия национальной обороны КНДР во второй половине 31 октября успешно испытала сверхбольшую реактивную установку залпового огня. В четверг военные Южной Кореи заявили, что Север выпустил два снаряда малой дальности в сторону Японского моря, заявив, что оба пролетели около 370 км.

Это уже 12-е испытание подобного рода, проведенное Пхеньяном в этом году.