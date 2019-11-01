Спецдокладчик ООН по правам человека посетит Узбекистан в начале 2020 года, сообщили в Ташкенте

В Узбекистане в начале 2020 года ожидают визит спецдокладчика Совета ООН по правам человека Ахмеда Шахида, сообщает в пятницу пресс-служба МИД Узбекистана.

По данным министерства, посол Узбекистана в США Жавлон Вахабов в ходе встречи в Вашингтоне с Шахидом обсудил ход реализации "дорожной карты", утвержденной по итогам предыдущего визита спецдокладчика, а также ход подготовки проекта новой редакции закона "О свободе совести и религиозных организациях".

"Ахмед Шахид выразил готовность вновь посетить Узбекистан в начале 2020 года", - говорится в сообщении.

Спецдокладчик отметил достигнутый прогресс по упрощению процедур регистрации и осуществления деятельности религиозных организаций, а также совершенствованию системы религиозного образования в стране.

Представитель ООН приветствовал взаимодействие властей Узбекистана с Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ и подчеркнул заинтересованность в дальнейшем содействии продвижению реформ в сфере защиты свободы вероисповедания в стране, отметили в пресс-службе.

Спецдокладчик Совета ООН по правам человека Шахид впервые посетил Узбекистан в октябре 2017 года. В ходе пребывания в стране, он побывал в колонии строгого режима в поселке Жаслык на северо-западе Узбекистана. В августе 2019 года власти страны по рекомендации ООН и международных организаций приняли решение закрыть эту колонию, известную жестким обращением и применяемыми там пытками.