Спецдокладчик ООН по правам человека посетит Узбекистан в начале 2020 года, сообщили в Ташкенте

В Узбекистане в начале 2020 года ожидают визит спецдокладчика Совета ООН по правам человека Ахмеда Шахида, сообщает в пятницу пресс-служба МИД Узбекистана.
По данным министерства, посол Узбекистана в США Жавлон Вахабов в ходе встречи в Вашингтоне с Шахидом обсудил ход реализации "дорожной карты", утвержденной по итогам предыдущего визита спецдокладчика, а также ход подготовки проекта новой редакции закона "О свободе совести и религиозных организациях".
"Ахмед Шахид выразил готовность вновь посетить Узбекистан в начале 2020 года", - говорится в сообщении.
Спецдокладчик отметил достигнутый прогресс по упрощению процедур регистрации и осуществления деятельности религиозных организаций, а также совершенствованию системы религиозного образования в стране.
Представитель ООН приветствовал взаимодействие властей Узбекистана с Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ и подчеркнул заинтересованность в дальнейшем содействии продвижению реформ в сфере защиты свободы вероисповедания в стране, отметили в пресс-службе.
Спецдокладчик Совета ООН по правам человека Шахид впервые посетил Узбекистан в октябре 2017 года. В ходе пребывания в стране, он побывал в колонии строгого режима в поселке Жаслык на северо-западе Узбекистана. В августе 2019 года власти страны по рекомендации ООН и международных организаций приняли решение закрыть эту колонию, известную жестким обращением и применяемыми там пытками.
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