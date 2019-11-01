Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.898 RUR   0.0265 GBR   2.2033 TRY   0.2977

Цена на нефть

    $/bbl WTI 54.18 -0.88 Brent 60.23 -0.38

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 01.11.2019 22:42

Спецдокладчик ООН по правам человека посетит Узбекистан в начале 2020 года, сообщили в Ташкенте

В Узбекистане в начале 2020 года ожидают визит спецдокладчика Совета ООН по правам человека Ахмеда Шахида, сообщает в пятницу пресс-служба МИД Узбекистана.

По данным министерства, посол Узбекистана в США Жавлон Вахабов в ходе встречи в Вашингтоне с Шахидом обсудил ход реализации "дорожной карты", утвержденной по итогам предыдущего визита спецдокладчика, а также ход подготовки проекта новой редакции закона "О свободе совести и религиозных организациях".

"Ахмед Шахид выразил готовность вновь посетить Узбекистан в начале 2020 года", - говорится в сообщении.

Спецдокладчик отметил достигнутый прогресс по упрощению процедур регистрации и осуществления деятельности религиозных организаций, а также совершенствованию системы религиозного образования в стране.

Представитель ООН приветствовал взаимодействие властей Узбекистана с Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ и подчеркнул заинтересованность в дальнейшем содействии продвижению реформ в сфере защиты свободы вероисповедания в стране, отметили в пресс-службе.

Спецдокладчик Совета ООН по правам человека Шахид впервые посетил Узбекистан в октябре 2017 года. В ходе пребывания в стране, он побывал в колонии строгого режима в поселке Жаслык на северо-западе Узбекистана. В августе 2019 года власти страны по рекомендации ООН и международных организаций приняли решение закрыть эту колонию, известную жестким обращением и применяемыми там пытками.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ООН, УЗБЕКИСТАН, ВИЗИТ


Похожие новости


Мирзиеев заверил комиссара ООН в приверженности дальнейшему развитию гражданского общества в Узбекистане Мирзиеев пригласил генсека ООН на ноябрьскую конференцию в Самарканде по безопасности в Центральной Азии Узбекистан активизирует сотрудничество с ООН в сфере прав человека Президент Узбекистана призвал реформировать ООН Глава Узбекистана и генсек ООН обсудили борьбу с терроризмом и ситуацию в Центральной Азии Генсек ООН обсудит с президентом Узбекистана развитие сотрудничества

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]