Меркель отказалась от защитной маски в ходе визита в Индию

Канцлер ФРГ Ангела Меркель, которая летом не раз испытывала недомогание во время официальных мероприятий, отказалась надевать защитную маску во время визита в Индию, сообщает в пятницу информационный портал "Тагесшау".
Меркель рекомендовали надеть маску, так как Индия входит в тройку стран с самым загрязненным воздухом, отмечает "Тагесшау". Вместе с тем канцлер ФРГ заявила, что вопрос климата займет особое место на ее переговорах в Индии.
О здоровье канцлера начали говорить в июле, когда ее начинала бить дрожь во время нескольких государственных приемов.
В этот раз гимн ФРГ и Индии Меркель вновь прослушала сидя, а не стоя, как того требуют правила.
В ходе переговоров Меркель заявила о необходимости развития сотрудничества между Германией и Индией не только в сфере экономики и торговли, но и по вопросам дигитализации, защиты климата и использования возобновляемых источников энергии.
"На этот раз для нас на повестке дня стоят темы экономического и торгового сотрудничества, инноваций, дигитализации, защиты климата и устойчивого развития диалога между нашими странами", - заявила канцлер ФРГ.
В то же время она отметила, что сотрудничество по экономическим вопросам "может стать еще более интенсивным".
Германия - самый крупный партнер Индии в сфере торговли среди стран-членов Европейского союза. Основными статьями экспорта являются автомобили и запчасти, электротехника, металлоизделия и химикаты. В свою очередь, Индия занимает 26 место среди торговых партнеров ФРГ. В Германию она поставляет преимущественно текстиль, кожу и продукты питания. Взаимный товарооборот в прошлом году составлял 18,2 млрд евро.
В рамках визита Меркель встретилась с представителями индийских молодежных организаций, с которыми обсудила, в том числе права женщин в Индии.
Вместе с Меркель в Нью-Дели прибыли министр иностранных дел Хайко Маас, министр сельского хозяйства Юлия Клекнер, министр образования и научных исследований Аня Карличек и министр культуры Моника Грюттерс.
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