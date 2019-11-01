В МИД РФ обвиняют США в недобросовестной конкуренции применительно к компаниям, действующим в Венесуэле

США занимаются недобросовестной конкуренцией в Венесуэле, давая преимущества своим компаниям и лишая этих преимуществ российские и европейские компании, заявила в пятницу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Что касается работы экономоператоров в Венесуэле, то здесь тоже налицо классические для американской внешней политики двойные стандарты. Российским и европейским компаниям администрация США угрожает вторичными санкциями за сотрудничество с венесуэльской корпорацией PDVSA в то время как для, например, Chevron и ряда других американских компаний в октябре было вновь продлено разрешение на сотрудничество с упомянутой венесуэльской корпорацией в условиях санкций", - сказала она на брифинге.
"Это новая попытка административными методами добиться конкурентных преимуществ для собственных компаний", - подчеркнула Захарова.
Баку выразил ноту протеста Вашингтона за допуск представителя незаконного режима в Карабахе в США
Нуриев заявил о готовности оправдать доверие президента Алиева на посту главы Администрации
Алиев назначил нового главу Администрации президента Азербайджана
Eriell в 2019г возьмет в лизинг у структуры Газпромбанка 5 буровых на 3 млрд руб
Белорусские НПЗ в январе-сентябре увеличили переработку нефти на 0,6%
Президент Азербайджана ознакомился с результатом реконструкции на одной из улиц в Баку
Правоохранительные органы Азербайджана исключают умышленный наезд на Гюльалыева
Президент Алиев утвердил присоединение Азербайджана к Конвенции СЕ о защите детей от сексуального насилия
Президент Азербайджана выделил 3 млн манатов на строительство многоквартирного здания в Агдаше
ИВ Агсу определилась с подрядчиком ремонта домов, пострадавших от землетрясения
Президент Азербайджана выделил 3 млн манатов на строительство многоквартирного здания в Габале
Страховой сектор Азербайджана: переход от количественного к качественному развитию
Самое время разместить депозит в AccessBank-е!
С новой услугой AccessBank вы не перенесете на завтра, то что можете сделать сегодня
Азербайджан вновь поддержал Большой этнографический диктант
Компания «Norm» провела серию мероприятий для клиентов
Анар Гасанов: Все больше клиентов выбирают AccessBank в качестве основного финансового партнера
Путин в среду посетит Будапешт с рабочим визитом
В Азербайджане в конце ноября пройдет международный форум в области электронной торговли
III международная конференция «Оцифровка Шелкового пути» пройдет в октябре в Баку