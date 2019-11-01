Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.898 RUR   0.0265 GBR   2.2033 TRY   0.2977

Цена на нефть

    $/bbl WTI 54.18 -0.88 Brent 60.23 -0.38

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 01.11.2019 22:30

В МИД РФ обвиняют США в недобросовестной конкуренции применительно к компаниям, действующим в Венесуэле

США занимаются недобросовестной конкуренцией в Венесуэле, давая преимущества своим компаниям и лишая этих преимуществ российские и европейские компании, заявила в пятницу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Что касается работы экономоператоров в Венесуэле, то здесь тоже налицо классические для американской внешней политики двойные стандарты. Российским и европейским компаниям администрация США угрожает вторичными санкциями за сотрудничество с венесуэльской корпорацией PDVSA в то время как для, например, Chevron и ряда других американских компаний в октябре было вновь продлено разрешение на сотрудничество с упомянутой венесуэльской корпорацией в условиях санкций", - сказала она на брифинге.

"Это новая попытка административными методами добиться конкурентных преимуществ для собственных компаний", - подчеркнула Захарова.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, МИД, США, ВЕНЕСУЭЛА


Похожие новости


В Москве с пониманием отнеслись к решению Чили отменить саммит АТЭС - Захарова Глава МИД РФ вряд ли примет участие в министерской встрече в рамках Движения неприсоединения в Баку – МИД Азербайджана Дамаск должен получить контроль над сирийско-турецкой границей - МИД РФ В России полагают, что столкновения турецких и сирийских военных удастся избежать с помощью проводимых контактов - Богданов Лавров увидел в действиях США в Сирии проявление недоговороспособности Вашингтона Явной опасности возобновления крупных боевых действий в Нагорном Карабахе не прослеживается - Лавров

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]