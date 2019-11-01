В МИД РФ обвиняют США в недобросовестной конкуренции применительно к компаниям, действующим в Венесуэле

США занимаются недобросовестной конкуренцией в Венесуэле, давая преимущества своим компаниям и лишая этих преимуществ российские и европейские компании, заявила в пятницу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Что касается работы экономоператоров в Венесуэле, то здесь тоже налицо классические для американской внешней политики двойные стандарты. Российским и европейским компаниям администрация США угрожает вторичными санкциями за сотрудничество с венесуэльской корпорацией PDVSA в то время как для, например, Chevron и ряда других американских компаний в октябре было вновь продлено разрешение на сотрудничество с упомянутой венесуэльской корпорацией в условиях санкций", - сказала она на брифинге.

"Это новая попытка административными методами добиться конкурентных преимуществ для собственных компаний", - подчеркнула Захарова.