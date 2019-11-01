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СНГ 01.11.2019 18:18

Главы правительств РФ и Узбекистана побеседовали в аэропорту Ташкента

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов провели короткую встречу в аэропорту по прибытии главы российского кабинета министров в Ташкент.

Медведев в пятницу днём прибыл в Ташкент, где состоится заседание совета глав правительств стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

У трапа главу российского правительства встретил его визави Арипов. Следуя к зданию аэропорта, они обменялись парой фраз, а затем некоторое время переговорили в отдельной комнате в зале прилётов.

Большая часть короткой беседы прошла в закрытом от прессы режиме.

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Тэги: УЗБЕКИСТАН, РОССИЯ, ПРЕМЬЕРЫ, ВСТРЕЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]