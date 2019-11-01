Главы правительств РФ и Узбекистана побеседовали в аэропорту Ташкента

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов провели короткую встречу в аэропорту по прибытии главы российского кабинета министров в Ташкент.
Медведев в пятницу днём прибыл в Ташкент, где состоится заседание совета глав правительств стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
У трапа главу российского правительства встретил его визави Арипов. Следуя к зданию аэропорта, они обменялись парой фраз, а затем некоторое время переговорили в отдельной комнате в зале прилётов.
Большая часть короткой беседы прошла в закрытом от прессы режиме.
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