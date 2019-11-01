Украина готова послать в Ирак военных инструкторов, знакомых с советской техникой - глава МИД

Киев готов присоединиться к небоевой миссии НАТО в Ираке, сообщил министр обороны Украины Андрей Загороднюк.
"Речь идет о консультировании и тренировках для Вооруженных сил Ирака по обслуживанию оборудования, которое, возможно, было произведено в советское время или после этого, но такое, в котором разбираются наши специалисты. ... Это небоевая миссия, проходит в тылу", - сказал Загороднюк на пресс- конференции в пятницу в Киеве.
По его словам, в Ираке в такой миссии может пребывать до десятка украинцев.
Министр рассказал, что сейчас проходят переговоры относительно участия Украины в миссии и в ближайшее время будет принято решение.
В июле 2018 года генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил о начале небоевой миссии в Ираке в составе нескольких сотен инструкторов.
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