Украина готова послать в Ирак военных инструкторов, знакомых с советской техникой - глава МИД

Киев готов присоединиться к небоевой миссии НАТО в Ираке, сообщил министр обороны Украины Андрей Загороднюк.

"Речь идет о консультировании и тренировках для Вооруженных сил Ирака по обслуживанию оборудования, которое, возможно, было произведено в советское время или после этого, но такое, в котором разбираются наши специалисты. ... Это небоевая миссия, проходит в тылу", - сказал Загороднюк на пресс- конференции в пятницу в Киеве.

По его словам, в Ираке в такой миссии может пребывать до десятка украинцев.

Министр рассказал, что сейчас проходят переговоры относительно участия Украины в миссии и в ближайшее время будет принято решение.

В июле 2018 года генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил о начале небоевой миссии в Ираке в составе нескольких сотен инструкторов.