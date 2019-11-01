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СНГ 01.11.2019 21:47

Украина готова послать в Ирак военных инструкторов, знакомых с советской техникой - глава МИД

Киев готов присоединиться к небоевой миссии НАТО в Ираке, сообщил министр обороны Украины Андрей Загороднюк.

"Речь идет о консультировании и тренировках для Вооруженных сил Ирака по обслуживанию оборудования, которое, возможно, было произведено в советское время или после этого, но такое, в котором разбираются наши специалисты. ... Это небоевая миссия, проходит в тылу", - сказал Загороднюк на пресс- конференции в пятницу в Киеве.

По его словам, в Ираке в такой миссии может пребывать до десятка украинцев.

Министр рассказал, что сейчас проходят переговоры относительно участия Украины в миссии и в ближайшее время будет принято решение.

В июле 2018 года генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил о начале небоевой миссии в Ираке в составе нескольких сотен инструкторов.

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Тэги: УКРАИНА, НАТО, ИРАК, МИССИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]