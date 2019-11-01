AFB Bank увеличил в январе-сентябре активы на 39,7%, сократил чистую прибыль на 41,2%

Азербайджанский "AFB Bank" увеличил в январе-сентябре 2019 года активы на 39,7% - до 583,274 млн манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в банке.
Кредитный портфель на 30 сентября равен 284,618 млн манатов (рост на 46,5% - ИФ).
Обязательства банка на конец отчетного периода составляют 504,83 млн манатов (рост на 53%).
Депозиты в банке на начало октября равны 382,657 млн манатов (рост на 89,5%).
Капитал банка на конец отчетного периода составляет 78 млн 443,57 тыс. манатов (спад на 10,4%), уставный капитал – 70 млн 393,455 тыс. манатов (не изменился).
Чистая прибыль AFB Bank по итогам деятельности в отчетный период составила 4 млн 384,72 тыс. манатов (спад на 41,2% по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года – ИФ).
AFB Bank получил лицензию на банковскую деятельность 28 ноября 2008 года и входит в число 15-ти ведущих банков страны по объему активов. Акционерами банка являются три физических лица.
А.Мамедов
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