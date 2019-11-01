Президент Азербайджана утвердил новый состав МПК с Россией

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу подписал распоряжение об утверждении нового состава межправительственной комиссии с Россией по вопросам экономического сотрудничества.

Текст распоряжения опубликован на сайте главы государства

Председателем комиссии назначен вице-премьер Азербайджана Шахин Мустафаев.

В состав комиссии вошли два министра – министр энергетики и министр транспорта, связи и высоких технологий.

Также в состав МПК включены председатель Госкомитета по работе с диаспорой, начальник Государственной пограничной службы, председатель Госагентства по туризму, председатель Агентства пищевой безопасности, председатели ЗАО «Азербайджанское Каспийское морское пароходство» и ЗАО «Азербайджанские железные дороги», президенты ЗАО «Азербайджанские авиалинии» и ОАО «Азерэнержи», генеральный директор ЗАО «Бакинский международный морской торговый порт» и представители прочих структур.

Как сообщалось ранее, очередное заседание азербайджано-российской МПК планируется провести до конца 2019 года в Баку.

А. Мамедов