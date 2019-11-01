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Бизнес и законодательство 01.11.2019 17:19

Президент Азербайджана утвердил новый состав МПК с Россией

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу подписал распоряжение об утверждении нового состава межправительственной комиссии с Россией по вопросам экономического сотрудничества.

Текст распоряжения опубликован на сайте главы государства

Председателем комиссии назначен вице-премьер Азербайджана Шахин Мустафаев.

В состав комиссии вошли два министра – министр энергетики и министр транспорта, связи и высоких технологий.

Также в состав МПК включены председатель Госкомитета по работе с диаспорой, начальник Государственной пограничной службы, председатель Госагентства по туризму, председатель Агентства пищевой безопасности, председатели ЗАО «Азербайджанское Каспийское морское пароходство» и ЗАО «Азербайджанские железные дороги», президенты ЗАО «Азербайджанские авиалинии» и ОАО «Азерэнержи», генеральный директор ЗАО «Бакинский международный морской торговый порт» и представители прочих структур.

Как сообщалось ранее, очередное заседание азербайджано-российской МПК планируется провести до конца 2019 года в Баку.

А. Мамедов

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Тэги: РОССИЯ, МПК, СОСТАВ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]