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Бизнес и законодательство 01.11.2019 17:24

Президент Азербайджана утвердил новый состав МПК с Ираном

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил новый состав азербайджано-иранской межправительственной комиссии по экономическому, торговому и гуманитарному сотрудничеству.

Текст распоряжения опубликован в пятницу на сайте главы государства.

Сопредседателем комиссии с азербайджанской стороны является заместитель премьер-министра Азербайджана Шахин Мустафаев.

В состав комиссии также включены два министра – энергетики, а также транспорта, связи и высоких технологий.

В комиссию также вошли главы Госагентства по туризму, Агентства пищевой безопасности, Государственной пограничной службы, ЗАО «Азербайджанские железные дороги», ЗАО «Азербайджанское Каспийское морское пароходство», ОАО «Азерэнержи», ЗАО «Бакинский международный морской торговый порт» и ОАО «Мелиорация и водное хозяйства».

Б.Рустамбеков

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Тэги: ИРАН, МПК, СОСТАВ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]