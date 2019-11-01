Президент Азербайджана утвердил новый состав МПК с Ираном

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил новый состав азербайджано-иранской межправительственной комиссии по экономическому, торговому и гуманитарному сотрудничеству.

Текст распоряжения опубликован в пятницу на сайте главы государства.

Сопредседателем комиссии с азербайджанской стороны является заместитель премьер-министра Азербайджана Шахин Мустафаев.

В состав комиссии также включены два министра – энергетики, а также транспорта, связи и высоких технологий.

В комиссию также вошли главы Госагентства по туризму, Агентства пищевой безопасности, Государственной пограничной службы, ЗАО «Азербайджанские железные дороги», ЗАО «Азербайджанское Каспийское морское пароходство», ОАО «Азерэнержи», ЗАО «Бакинский международный морской торговый порт» и ОАО «Мелиорация и водное хозяйства».

Б.Рустамбеков