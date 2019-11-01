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Дальнее зарубежье 01.11.2019 17:40

Двое вьетнамцев взяты под стражу по делу о гибели 39 человек, обнаруженных в фуре в Британии

Двоих вьетнамцев взяли под стражу во Вьетнаме в рамках расследования по делу о гибели 39 человек, тела которых были обнаружены в фуре в промышленном районе графства Эссекс, сообщило в пятницу британское издание Independent.

Как сообщили местные власти, еще несколько человек находятся на допросе.

По данным представителя полиции вьетнамской провинции Хатинь, началось уголовное расследование по делу о предположительной торговле людьми.

Известно, что 26 октября премьер-министр Вьетнама Нгуен Суан Фук призвал начать расследование после того, как британская полиция заявила, что среди жертв, возможно, есть граждане стран юго-восточной Азии.

Кроме того, несколько вьетнамских семей сообщили о пропавших без вести родственниках, которые, по их данным, могут находиться в числе погибших.

В октябре сообщалось, что в прицепе грузовика в промышленном районе графства Эссекс были обнаружены тела 39 человек. Причину их смерти британские следователи до сих пор не называют.

В рамках расследования задержаны 38-летний мужчина и 39-летняя женщина - жители города Уоррингтон. Их подозревают в незаконной перевозке людей и непредумышленном убийстве 39 человек. Кроме того, по обвинению в непреднамеренном убийстве нелегалов арестован 25-летний водитель грузовика.

По данным полиции, трейлер отправился на пароме из Зебрюгге (Бельгия) 22 октября вечером в порт Пурфлит (Великобритания), куда прибыл днем 23 октября.

В свою очередь, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что был "потрясен" инцидентом и виновные в преступлении "должны быть выслежены и привлечены к ответственности".

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Тэги: ВЬЕТНАМ, БРИТАНИЯ, ГРУЗОВИК, АРЕСТЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]