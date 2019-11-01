Вопрос о вступлении Украины в НАТО не стоит, стране нужны реформы - Столтенберг

Украина должна в первую очередь сконцентрироваться на проведении реальных реформ, а не на выполнении формальностей, необходимых для вступления в НАТО, заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг в интервью для "Европейской правды".

Он подчеркнул, что поднятый Украиной вопрос о повторной заявке на получение Плана действий относительно членства в НАТО (ПДЧ) на сегодня не является первостепенным. "Единственное, что важно и на чем Украина должна концентрироваться сейчас - это реформы. Это модернизация вашей обороны, борьба с коррупцией, улучшение системы правосудия", - заявил Столтенберг.

"Эти реформы приближают вас и к получению ПДЧ, и к самому членству", - добавил генеральный секретарь НАТО.

Он уточнил, что если Украина все-таки примет решение подавать повторную заявку сейчас - это никак не повредит процессу, однако необходимости в этом нет.

"Сейчас ни вопроса вашего вступления в НАТО, ни вопроса ПДЧ нет в фокусе внимания. Внимание как Альянса, так и государств-членов, а также Украины сейчас должно быть сконцентрировано не на дате получения ПДЧ, а на обеспечении того, чтобы Украина соответствовала стандартам НАТО. Именно это - самый быстрый путь к тому, чтобы укрепить ваши институты и получить членство", - объяснил Столтенберг.

"Проблемой на пути к членству не является соблюдение формальностей, проблемой является реальность. И когда будет политическая воля со стороны членов Альянса, когда Украина будет отвечать стандартам, когда будет политическое согласие - то никаких сомнений, что и формальности будут решены", - добавил он.

Столтенберг также заявил, что он поддерживает стремление украинской власти найти политическое решение конфликта в Донбассе.

"Здесь нет гарантии успеха и нет ни одного простого решения. Однако нет альтернативы тому, чтобы продолжать работать над мирным решением. Поэтому я приветствую новые инициативы и предложения президента Зеленского. Также я очень приветствую его усилия восстановить Нормандский формат и проверить, способен ли он помочь в этих усилиях", - заверил генеральный секретарь НАТО.

Ранее экс-президент Украины Петр Порошенко предложил поднять вопрос о ПДЧ на саммите НАТО в декабре. В то же время вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина обратилась в НАТО с просьбой предоставить ей статус участника партнерства расширенных возможностей. Оно не является альтернативой ПДЧ, однако позволит украинской стороне расширить сотрудничество в сфере разведки, а также предоставит украинцам возможность получать должности в штаб-квартире НАТО или в структурах НАТО.