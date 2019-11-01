Москва призывает участников событий в Ираке к сдержанности

Российская сторона призывает участников внутриполитической жизни в Ираке проявлять сдержанность в связи с проходящими в этой стране массовыми акциями протеста, говорится в сообщении МИД РФ по итогам встречи замглавы МИД Михаила Богданова с иракским послом в Москве Хайдаром Мансуром Хади.

В сообщении отмечается, что в ходе состоявшейся в пятницу встречи посол подробно информировал о складывающейся в Ираке внутриполитической ситуации на фоне происходящих массовых протестных акций.

"С российской стороны была выражена неизменная поддержка призывам к сдержанности и усилиям иракского руководства по скорейшему решению социально-экономических проблем страны", - говорится в сообщении на сайте МИД РФ.