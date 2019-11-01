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Дальнее зарубежье 01.11.2019 20:43

Москва призывает участников событий в Ираке к сдержанности

Российская сторона призывает участников внутриполитической жизни в Ираке проявлять сдержанность в связи с проходящими в этой стране массовыми акциями протеста, говорится в сообщении МИД РФ по итогам встречи замглавы МИД Михаила Богданова с иракским послом в Москве Хайдаром Мансуром Хади.

В сообщении отмечается, что в ходе состоявшейся в пятницу встречи посол подробно информировал о складывающейся в Ираке внутриполитической ситуации на фоне происходящих массовых протестных акций.

"С российской стороны была выражена неизменная поддержка призывам к сдержанности и усилиям иракского руководства по скорейшему решению социально-экономических проблем страны", - говорится в сообщении на сайте МИД РФ.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, МИД, ИРАК, СИТУАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]