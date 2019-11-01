Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.898 RUR   0.0265 GBR   2.2033 TRY   0.2977

Цена на нефть

    $/bbl WTI 54.18 -0.88 Brent 60.23 -0.38

Погода в Баку

  ночь день

Транспорт и связь 01.11.2019 17:47

Qantas приостановила полеты трех Boeing-737 из-за трещин в крыле

Крупнейший авиаперевозчик Австралии Qantas Airways Ltd. прекратила эксплуатацию трех самолетов Boeing-737 NG, в деталях которых были обнаружены микротрещины.

Они находятся в местах стыковки крыла с фюзеляжем, сообщил авиаперевозчик. Трещины обнаружили в деталях, которые на авиационном жаргоне называют "огуречными вилками" из-за их сходства с вилками для корнишонов.

В сентябре Федеральное управление авиации США рекомендовало проверить все самолеты 737 NG, совершившие больше 30 тыс. перелетов. Qantas сообщила, что проблемы были обнаружены у самолета, который совершил не более 27 тыс. перелетов.

Эксперты Qantas намерены в течение недели проверить 33 других самолета из 75 аналогичного типа, которые состоят во флоте авиаперевозчика, осуществивших более 22,6 тыс. перелетов за 2,5 года использования, пишет AP.

Boeing допускает появление подобных трещин только после 35 тыс. перелетов, отмечает BBC.

Boeing-737 NG - модель-предшественница 737 MAX, полеты которых были приостановлены в середине марта текущего года после двух катастроф, в результате которых погибли 346 человек. Главной причиной крушения лайнеров 737 MAX считаются проблемы с программным обеспечением. Гендиректор Boeing Деннис Мюленбург на этой неделе признал в Конгрессе США, что компания допустила ошибки в производстве 737 MAX.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АВСТРАЛИЯ, АВИАКОМПАНИЯ, САМОЛЕТЫ, ПРОБЛЕМЫ


Похожие новости


Qantas выполнила самый длительный рейс из Нью-Йорка в Сидней для эксперимента Qatar Airways выполнил самый длительный рейс в мире Доха-Окленд

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]