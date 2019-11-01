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СНГ 01.11.2019 17:49

Потери Белоруссии от "налогового маневра" в РФ составят $239,3 млн - проект бюджета-2020

Потери республиканского бюджета Белоруссии в 2020 году от реализации "налогового маневра" в России составят Br537,2 млн ($239,3 млн), говорится в пояснительной записке к республиканскому бюджету на 2020 год.

Документ опубликован депутатом Палаты представителей Национального собрания Анной Канопацкой.

"Реализация "налогового маневра" в Российской Федерации. Потери республиканского бюджета от вывозных таможенных пошлин на нефтепродукты составят Br537,2 млн. рублей ($239,3 млн)", - отмечено в документе.

Помимо потерь от "налогового маневра", это потери от прекращения срока действия договоренностей с Российской Федерацией в нефтегазовой сфере в размере Br950,9 млн ($423,6 млн).

В документе также указано, что налоговая политика на 2020 год будет осуществляться с учетом необходимости консолидации доходов бюджета в условиях реализации "налогового маневра" в Российской Федерации и ряда иных факторов.

В частности, дополнительные доходы будут изыскиваться за счет сохранения ставок акцизов на автомобильное топливо, стимулирования ввоза легковых автомобилей из третьих стран, индексации ставок налогов, установленных в белорусских рублях, увеличения ставок акцизов на крепкий алкоголь и табачные изделия в рамках их гармонизации в ЕАЭС.

Ранее министр финансов Белоруссии Максим Ермолович заявлял, что в целом потери для белорусской экономики из-за "налогового маневра" в 2020 году составят порядка $400 млн. "На следующий год - $800 млн. Это с учетом накопленных $400 млн в этом году, еще $400 млн на следующий год (потери от "налогового маневра" - ИФ). Это суммарно для экономики", - сказал в начале октября министр.

Как сообщалось, в 2019 году потери в связи с реализацией налогового маневра в нефтяной сфере РФ для белорусской стороны составят порядка $400 млн. По данным концерна "Белнефтехим", за 9 месяцев 2019 года издержки от реализации налогового маневра равнялись $240 млн. Суммарные издержки от налогового маневра в 2019-2024 годах белорусская сторона оценивает примерно в $10,5 млрд. Издержки импортеров нефти связаны с ее удорожанием в условиях ее беспошлинного ввоза. Кроме того, доходы бюджета Белоруссии от экспорта нефтепродуктов снижаются в условиях унификации экспортных пошлин с РФ.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, РОССИЯ, МАНЕВР, ПОТЕРИ


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