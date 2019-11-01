Белоруссия намерена в 2020 г разместить евробонды на $1,35 млрд - глава Минфина

Беларусь планирует в 2020 году разместить евробонды на $1,35 млрд, сообщил министр финансов страны Максим Ермолович.
"Планируем новое размещение еврооблигаций в следующем году, с датой пока окончательно не определились. В планах привлечение 1,35 млрд", - сказал Ермолович в пятницу в Минске на международном экономическом форуме KEF-2019.
По его словам, "предварительные консультации с системными инвесторами в наши суверенные облигации показывают, что этот интерес не ниже, но значительно выше, чем 2 года назад, в период выхода (после перерыва - ИФ) на рынок".
Министр также подтвердил, что в 2020 году Беларусь намерена рефинансировать не более 75% своих обязательств по погашению внешнего госдолга и 25% погасить за счет недолговых источников.
Он также напомнил, что летом этого года Минфин Беларуси дебютировал на российском рынке и разметил суверенные облигации в российских рублях. "Мы реализуем программу размещения гособлигаций на российском фондовом рынке. Емкость этого рынка для нашего вида облигаций не такая большая, но позволяет нам привлекать достаточно большие объемы платежей на комфортных условиях", - отметил Ермолович.
Кроме того, он подчеркнул потенциал внутреннего рынка для размещения валютного долга. "В текущем году мы привлекли с внутреннего рынка в эквиваленте $800 млн за счет выпуска новых облигаций. Возможности этого рынка больше, чем тот объем, который мы таргетируем", - сказал министр.
По его словам, ситуация в экономике Беларуси остается стабильной, несмотря на отсутствие компенсации издержек от реализации в РФ налогового маневра в нефтяной сфере. "Экономика стабилизирована, и любые риски в среднесрочной перспективе - у нас есть возможность ими управлять", - заявил глава Минфина.
"Ситуацию отягощает отсутствие договоренностей по компенсации налогового маневра в России. Поэтому мы вынуждены адаптировать бюджет и выстраивать свою политику без понимания - будет компенсация или нет", - добавил Ермолович.
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