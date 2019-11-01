Оборот ненефтяного сектора за 9 месяцев увеличился почти на 9% - Минналогов

Оборот в ненефтяном секторе Азербайджана в январе-сентябре текущего года увеличился на 8,9%, сообщает министерство налогов.

«Оборот в регионах вырос на 11,9%. Темпы роста оборота в ненефтяном секторе, привлеченного к НДС, составили 12,8%, в том числе 27,9% - в регионах», - отмечается в сообщении министерства.

По данным ведомства, наибольший рост оборота зафиксирован в торговле – 24,4%, в том числе в розничной торговле – 36,2%, оптовой торговле – 15,8%.

Рост оборота в секторе общественного питания составил 21,6%, в секторе ненефтяной промышленности – 18,1%.

А.Мамедов