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Бизнес и законодательство 01.11.2019 18:23

Оборот ненефтяного сектора за 9 месяцев увеличился почти на 9% - Минналогов

Оборот в ненефтяном секторе Азербайджана в январе-сентябре текущего года увеличился на 8,9%, сообщает министерство налогов.

«Оборот в регионах вырос на 11,9%. Темпы роста оборота в ненефтяном секторе, привлеченного к НДС, составили 12,8%, в том числе 27,9% - в регионах», - отмечается в сообщении министерства.

По данным ведомства, наибольший рост оборота зафиксирован в торговле – 24,4%, в том числе в розничной торговле – 36,2%, оптовой торговле – 15,8%.

Рост оборота в секторе общественного питания составил 21,6%, в секторе ненефтяной промышленности – 18,1%.

А.Мамедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: СЕКТОР, НЕНЕФТЯНОЙ, ОБОРОТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]