Оборот ненефтяного сектора за 9 месяцев увеличился почти на 9% - Минналогов

Оборот в ненефтяном секторе Азербайджана в январе-сентябре текущего года увеличился на 8,9%, сообщает министерство налогов.
«Оборот в регионах вырос на 11,9%. Темпы роста оборота в ненефтяном секторе, привлеченного к НДС, составили 12,8%, в том числе 27,9% - в регионах», - отмечается в сообщении министерства.
По данным ведомства, наибольший рост оборота зафиксирован в торговле – 24,4%, в том числе в розничной торговле – 36,2%, оптовой торговле – 15,8%.
Рост оборота в секторе общественного питания составил 21,6%, в секторе ненефтяной промышленности – 18,1%.
А.Мамедов
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