В США знают нового главу ИГ - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, что в Вашингтоне знают нового главаря террористической группировки "Исламское государство".
"У ИГ новый лидер. Мы точно знаем, кто он!" - написал Трамп в Твиттере.
Накануне сообщалось, что ИГ признала уничтожение своего лидера Абу Бакра аль-Багдади.
Трамп в воскресенье объявил о ликвидации аль-Багдади в результате американской спецоперации в Сирии. В Пентагоне заявили, что Вашингтон следит за тем, кто возглавит эту террористическую группировку после смерти аль-Багдади, и направит усилия на уничтожение и этих боевиков.
Американский лидер заявил, что благодарен РФ, Сирии, Турции, Ираку за помощь при подготовке к спецоперации по ликвидации главаря ИГ. Также Трамп поблагодарил сирийских курдов за их роль в операции.
Впоследствии Трамп утверждал, что также убит первый претендент на руководство в ИГ. Однако при этом он не назвал его имени и не уточнил, когда он мог быть убит.
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