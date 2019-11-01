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Дальнее зарубежье 01.11.2019 18:26

В США знают нового главу ИГ - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, что в Вашингтоне знают нового главаря террористической группировки "Исламское государство".

"У ИГ новый лидер. Мы точно знаем, кто он!" - написал Трамп в Твиттере.

Накануне сообщалось, что ИГ признала уничтожение своего лидера Абу Бакра аль-Багдади.

Трамп в воскресенье объявил о ликвидации аль-Багдади в результате американской спецоперации в Сирии. В Пентагоне заявили, что Вашингтон следит за тем, кто возглавит эту террористическую группировку после смерти аль-Багдади, и направит усилия на уничтожение и этих боевиков.

Американский лидер заявил, что благодарен РФ, Сирии, Турции, Ираку за помощь при подготовке к спецоперации по ликвидации главаря ИГ. Также Трамп поблагодарил сирийских курдов за их роль в операции.

Впоследствии Трамп утверждал, что также убит первый претендент на руководство в ИГ. Однако при этом он не назвал его имени и не уточнил, когда он мог быть убит.

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Тэги: ТРАМП, ИГ, ЛИДЕР

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]