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Бизнес и законодательство 01.11.2019 20:30

"Крокус" Агаларова учредил рыбоводную компанию

Компания "Крокус" (входит в Crocus Group Араса Агаларова) планирует заняться индустриальным пресноводным рыбоводством.

Как следует из данных системы "СПАРК-Интерфакс", "Крокус" учредил дочернюю компанию "Лотофиш". Его доля составляет 90%, 10% принадлежит генеральному директору "дочки" Валерьяну Чиковани.

Компания зарегистрирована в Лотошинском районе Московской области. Данные о ней в ЕГРЮЛ были внесены 31 октября 2019 года.

В "Крокусе" оперативно не ответили на запрос "Интерфакса" о новом проекте.

Crocus Group является одной из ведущих девелоперских компаний России, основана в 1989 году. Общая площадь реализованных проектов превышает 4 млн кв. метров. В частности, "Крокус" был генподрядчиком строительства объектов Дальневосточного федерального университета на острове Русский, застройщиком стадионов в Калининграде и Ростове-на-Дону.

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Тэги: ДЕВЕЛОПЕР, РЫБОВОДСТВО

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]