"Крокус" Агаларова учредил рыбоводную компанию

Компания "Крокус" (входит в Crocus Group Араса Агаларова) планирует заняться индустриальным пресноводным рыбоводством.
Как следует из данных системы "СПАРК-Интерфакс", "Крокус" учредил дочернюю компанию "Лотофиш". Его доля составляет 90%, 10% принадлежит генеральному директору "дочки" Валерьяну Чиковани.
Компания зарегистрирована в Лотошинском районе Московской области. Данные о ней в ЕГРЮЛ были внесены 31 октября 2019 года.
В "Крокусе" оперативно не ответили на запрос "Интерфакса" о новом проекте.
Crocus Group является одной из ведущих девелоперских компаний России, основана в 1989 году. Общая площадь реализованных проектов превышает 4 млн кв. метров. В частности, "Крокус" был генподрядчиком строительства объектов Дальневосточного федерального университета на острове Русский, застройщиком стадионов в Калининграде и Ростове-на-Дону.
Баку выразил ноту протеста Вашингтона за допуск представителя незаконного режима в Карабахе в США
Нуриев заявил о готовности оправдать доверие президента Алиева на посту главы Администрации
Алиев назначил нового главу Администрации президента Азербайджана
Президент Азербайджана ознакомился с результатом реконструкции на одной из улиц в Баку
Правоохранительные органы Азербайджана исключают умышленный наезд на Гюльалыева
Президент Алиев утвердил присоединение Азербайджана к Конвенции СЕ о защите детей от сексуального насилия
Президент Азербайджана выделил 3 млн манатов на строительство многоквартирного здания в Агдаше
ИВ Агсу определилась с подрядчиком ремонта домов, пострадавших от землетрясения
Президент Азербайджана выделил 3 млн манатов на строительство многоквартирного здания в Габале
Главный переговорщик Южной Кореи по ядерной проблеме может на следующей неделе посетить Москву
Помпео на следующей неделе посетит Германию
Спецдокладчик ООН по правам человека посетит Узбекистан в начале 2020 года, сообщили в Ташкенте
Страховой сектор Азербайджана: переход от количественного к качественному развитию
Самое время разместить депозит в AccessBank-е!
С новой услугой AccessBank вы не перенесете на завтра, то что можете сделать сегодня
Азербайджан вновь поддержал Большой этнографический диктант
Компания «Norm» провела серию мероприятий для клиентов
Анар Гасанов: Все больше клиентов выбирают AccessBank в качестве основного финансового партнера
Путин в среду посетит Будапешт с рабочим визитом
В Азербайджане в конце ноября пройдет международный форум в области электронной торговли
III международная конференция «Оцифровка Шелкового пути» пройдет в октябре в Баку