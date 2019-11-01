"Крокус" Агаларова учредил рыбоводную компанию

Компания "Крокус" (входит в Crocus Group Араса Агаларова) планирует заняться индустриальным пресноводным рыбоводством.

Как следует из данных системы "СПАРК-Интерфакс", "Крокус" учредил дочернюю компанию "Лотофиш". Его доля составляет 90%, 10% принадлежит генеральному директору "дочки" Валерьяну Чиковани.

Компания зарегистрирована в Лотошинском районе Московской области. Данные о ней в ЕГРЮЛ были внесены 31 октября 2019 года.

В "Крокусе" оперативно не ответили на запрос "Интерфакса" о новом проекте.

Crocus Group является одной из ведущих девелоперских компаний России, основана в 1989 году. Общая площадь реализованных проектов превышает 4 млн кв. метров. В частности, "Крокус" был генподрядчиком строительства объектов Дальневосточного федерального университета на острове Русский, застройщиком стадионов в Калининграде и Ростове-на-Дону.