Санкции США против строительного сектора Ирана указывают на провальную политику в отношении Тегерана - глава иранского МИД

Заявления Вашингтона о возможности введения санкций, связанных со строительным сектором Ирана, лишь указывают на сбои в политике максимального давления, считает глава иранского МИД Джавад Зариф.

"Связанные с экономическим терроризмом санкции против работников строительной отрасли лишь указывают на грандиозную неудачу в политике максимального давления", - написал он в Твиттере в пятницу.

"США могут подвергнуть санкциям каждого мужчину, каждую женщину, каждого ребенка, но иранцев никогда не получится запугать", - добавил Зариф.

"Вместо того, чтобы закапывать себя глубже, США должны отказаться от проигрышной политики и вернуться в СВПД", - считает иранский министр.

Ранее в пятницу представитель госдепа США Морган Ортагус сообщила, что санкции США могут коснуться тех, кто снабжает иранский строительный сектор запрещенными товарами.

"США максимально усиливают давление на иранский режим, воздействуя на иранский строительный сектор. Его контролирует КСИР (Корпус стражей Исламской революции - ИФ) - террористическая организация. В отношении тех, кто продает, снабжает или обеспечивает поставку материалов (на которые распространены санкции - ИФ) иранскому строительному сектору, будут применены обязательные санкции", - написала Ортагус в Твиттере.

Ранее госдепартамент США сообщил, что госсекретарь США Майк Помпео объявил о введении дополнительных санкций против Тегерана.

Ограничительные меры касаются, в частности, строительного сектора и иранской ракетной программы.

Госдеп пояснил, что строительный сектор Ирана прямо или косвенно связан с Корпусом стражей Исламской революции (КСИР). Против этого корпуса Вашингтон давно ведёт "политику максимального давления". В связи с этим госдеп теперь решил ввести запрет на поставку ряда материалов, используемых для строительства.

Так, под санкции подпадает продажа, поставка или передача в Иран или из Ирана сырья и полуфабрикатов металлов, графита, угля и программного обеспечения для промышленных целей.

Кроме того, внешнеполитическое ведомство США вводит ограничения на поставки целого ряда материалов, которые могут использоваться в рамках ракетной и ядерной программ Ирана.

В частности, ограничения касаются труб из нержавеющей стали 304L, двух видов фольги и нержавеющей стали CrNi60WTi ESR + VAR.