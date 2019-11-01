Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.898 RUR   0.0265 GBR   2.2033 TRY   0.2977

Цена на нефть

    $/bbl WTI 54.18 -0.88 Brent 60.23 -0.38

Погода в Баку

  ночь день

Карабахский конфликт 01.11.2019 23:43

Баку выразил ноту протеста Вашингтона за допуск представителя незаконного режима в Карабахе в США

МИД Азербайджана вызвало в пятницу американского посла в Баку Ли Литценбергера, ему вручена нота протеста в связи с визитом в США представителя самопровозглашенного режима в Нагорном Карабахе Масиса Маиляна.

«Посол США в Баку был вызван в МИД Азербайджана, ему вручена нота протеста в связи с визитом представителя самопровозглашенного режима в Нагорном Карабахе Масиса Маиляна в США. МИД в ноте выразил протест в связи с выдачей Маиляну визы для въезда на американскую территорию и Ли Литценбергу было заявлено, что это наносит удар по мирному урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта», - говорится в сообщении МИД.

Внешнеполитическое ведомство подчеркивает, что данный визит противоречит обязательствам США как одного из сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

«Посол, в свою очередь, заявил, что информирован о встрече рядом членов Конгресса с представителями из самопровозглашенного Нагорного Карабаха. По его словам, Вашингтон поддерживает деятельность МГ ОБСЕ и США не признают режим в Нагорном Карабахе», - подчеркивает МИД Азербайджана.

А.Азизов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: МИД, США, НОТА


Похожие новости


МИД Турции вызвал посла США в связи с принятием в Конгрессе резолюции о «геноциде армян» МИД Турции осудил американский конгресс за принятие законопроекта с санкциями против Анкары Глава МИД Эстонии призвал США расширить военное присутствие в республике Глава МИД Ирана сравнил минфин США с тюремным надзирателем Встречи Рухани и Трампа не будет до возвращения США в СВПД - МИД Ирана Турции и США предстоит урегулировать разногласия по установлению зоны безопасности в Сирии - Чавушоглу

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]