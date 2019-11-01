Баку выразил ноту протеста Вашингтона за допуск представителя незаконного режима в Карабахе в США

МИД Азербайджана вызвало в пятницу американского посла в Баку Ли Литценбергера, ему вручена нота протеста в связи с визитом в США представителя самопровозглашенного режима в Нагорном Карабахе Масиса Маиляна.
«Посол США в Баку был вызван в МИД Азербайджана, ему вручена нота протеста в связи с визитом представителя самопровозглашенного режима в Нагорном Карабахе Масиса Маиляна в США. МИД в ноте выразил протест в связи с выдачей Маиляну визы для въезда на американскую территорию и Ли Литценбергу было заявлено, что это наносит удар по мирному урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта», - говорится в сообщении МИД.
Внешнеполитическое ведомство подчеркивает, что данный визит противоречит обязательствам США как одного из сопредседателей Минской группы ОБСЕ.
«Посол, в свою очередь, заявил, что информирован о встрече рядом членов Конгресса с представителями из самопровозглашенного Нагорного Карабаха. По его словам, Вашингтон поддерживает деятельность МГ ОБСЕ и США не признают режим в Нагорном Карабахе», - подчеркивает МИД Азербайджана.
А.Азизов
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