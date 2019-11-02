Лавров в ноябре ожидает подвижек в вопросе создания делового совета РФ - США

В вопросе создания российско-американского делового совета в ноябре могут быть определенные подвижки, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
В интервью телеканалу "Россия-24", говоря о диалоге между РФ и США по стратегической стабильности, министр отметил отсутствие прогресса на этом направлении.
"Как и не наблюдается его по еще одной системной инициативе, выдвинутой нашим президентом еще на первой встрече с Дональдом Трампом - имею в виду создание Делового совета, который состоял бы из пяти-шести первых лиц частных компаний с каждой стороны", - сказал Лавров.
"Уже почти три года мы над этим бьемся. Пока ничего не получается. Правда, в последнее время вроде бы наметилась такая перспектива, и нам дали понять, что в ноябре могут быть какие-то подвижки", - подчеркнул глава МИД РФ.
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