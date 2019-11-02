Трамп предложил Си Цзиньпину встречу в Айове для подписания первой фазы торгового соглашения

Президент США Дональд Трамп предлагает председателю КНР Си Цзиньпину для подписания первой фазы торгового соглашения встретиться в американском штате Айова.
"Мы рассматриваем несколько возможных мест встречи, это может быть и в Айове. Мы обсуждаем место встречи, мне, прежде всего, бы хотелось достичь сделки", - сказал Трамп журналистам.
Ранее стороны планировали встречу на чилийском саммите АТЭС, однако Чили отказалась от его проведения на своей территории.
Президент отметил: "Китай очень хочет заключить соглашение, я не люблю рассуждать о сделках до их заключения, но мы достигли значительного прогресса".
Китайская сторона также заявила о положительном движении в ходе торговых переговоров.
Министерство коммерции КНР по итогам состоявшейся телефонной беседы главы делегации Китая вице-премьера Лю Хэ с американскими переговорщиками торгпредом Робертом Лайтхайзером и министром финансов Стивеном Мнучиным сообщило: "Стороны провели искреннее и конструктивное обсуждение по решению ключевых вопросов, вызывающих озабоченности и достигли принципиального консенсуса".
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из снайперских винтовок - Минобороны
Баку выразил ноту протеста Вашингтону за допуск представителя незаконного режима в Карабахе в США
Нуриев заявил о готовности оправдать доверие президента Алиева на посту главы Администрации
Торговое соглашение между США и Китаем стабилизирует ситуацию лишь на год-два, перемирие не носит стратегический характер - Орешкин
Белоруссия ужесточит лимит внешнего госдолга в 2020 г., разместит гособлигации на $1,95 млрд - проект бюджета
SOCAR эвакуирует 150 нефтяников из-за ухудшения погодных условий на море
Женская сборная Азербайджана по шахматам завоевала бронзу Чемпионата Европы
Президент Азербайджана ознакомился с результатом реконструкции на одной из улиц в Баку
Правоохранительные органы Азербайджана исключают умышленный наезд на Гюльалыева
Президент Азербайджана выделил 3 млн манатов на строительство многоквартирного здания в Агдаше
ИВ Агсу определилась с подрядчиком ремонта домов, пострадавших от землетрясения
Президент Азербайджана выделил 3 млн манатов на строительство многоквартирного здания в Габале
Страховой сектор Азербайджана: переход от количественного к качественному развитию
Самое время разместить депозит в AccessBank-е!
С новой услугой AccessBank вы не перенесете на завтра, то что можете сделать сегодня
Азербайджан вновь поддержал Большой этнографический диктант
Компания «Norm» провела серию мероприятий для клиентов
Анар Гасанов: Все больше клиентов выбирают AccessBank в качестве основного финансового партнера
Путин в среду посетит Будапешт с рабочим визитом
В Азербайджане в конце ноября пройдет международный форум в области электронной торговли
III международная конференция «Оцифровка Шелкового пути» пройдет в октябре в Баку