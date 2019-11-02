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Дальнее зарубежье 02.11.2019 10:22

Трамп предложил Си Цзиньпину встречу в Айове для подписания первой фазы торгового соглашения

Президент США Дональд Трамп предлагает председателю КНР Си Цзиньпину для подписания первой фазы торгового соглашения встретиться в американском штате Айова.

"Мы рассматриваем несколько возможных мест встречи, это может быть и в Айове. Мы обсуждаем место встречи, мне, прежде всего, бы хотелось достичь сделки", - сказал Трамп журналистам.

Ранее стороны планировали встречу на чилийском саммите АТЭС, однако Чили отказалась от его проведения на своей территории.

Президент отметил: "Китай очень хочет заключить соглашение, я не люблю рассуждать о сделках до их заключения, но мы достигли значительного прогресса".

Китайская сторона также заявила о положительном движении в ходе торговых переговоров.

Министерство коммерции КНР по итогам состоявшейся телефонной беседы главы делегации Китая вице-премьера Лю Хэ с американскими переговорщиками торгпредом Робертом Лайтхайзером и министром финансов Стивеном Мнучиным сообщило: "Стороны провели искреннее и конструктивное обсуждение по решению ключевых вопросов, вызывающих озабоченности и достигли принципиального консенсуса".

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Тэги: США, КИТАЙ, ЛИДЕР, ВСТРЕЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]