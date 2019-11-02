Действия США, связанные с введением санкций в отношении Ирана, ведут к развитию терроризма - первый вице-президент Ирана

Действия США, связанные с введением экономических санкций в отношении Ирана и призывы к другим странам их поддержать, ведут к развитию терроризма, заявил первый вице-президент Ирана Эсхак Джахангири.

"США пытаются внедрить и укрепить вопросы экономических санкций в отношении Ирана, а также призывают другие страны мира противодействовать Ирану с помощью таких санкций. Такие санкции в отношении Ирана как раз таки в дальнейшем подталкивают к развитию международного терроризма", - заявил Джахангири, выступая на расширенном заседании Совета глав правительств стран ШОС в Ташкенте

Он отметил, что такая позиция противоречит Уставу ООН и призвал страны "действовать ответственно" в этом вопросе.

Кроме того, он обратил внимание на ситуацию, когда некоторые организации в ряде стран признаны террористическими, а в других странах таковым не являются.

"К сожалению, до сих пор существует такое понятие, как "двойные стандарты". Когда в одной стране организация признана как террористическая, но в другой - нет. Я думаю, что необходимо проводить более тесные переговоры с другими странами мира, для того, чтобы мы могли получить одобрение со стороны Совета безопасности ООН и также принять кейсы в рамках резолюции 1223", - отметил Джахангери.

При этом он сказал: "Геополитическая позиция Ирана является важным элементом для создания целого ряда различных союзов, которые могли бы эффективно и совместно противодействовать террористическим организациям".