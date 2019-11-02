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ТЭК 02.11.2019 13:07

SOCAR эвакуирует 150 нефтяников из-за ухудшения погодных условий на море

Компания SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) эвакуировала 150 нефтяников в связи с ухудшением погодных условий, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госнефтекомпании.

«В связи с резким ухудшением погоды 2 ноября SOCAR максимально усилила меры безопасности. Госнефтекомпания эвакуировала на берег с морских платформ 150 нефтяников. На некоторых участках эвакуация продолжается и завершится в ближайшее время. На всех участках проведена просветительская работа, все работы в открытом море приостановлены, даны указания по приведению в безопасное состояние всех строений и установок», - отмечается в информации.

Кроме того, по данным SOCAR, поддерживается постоянная связь с другими организациями и структурами на случай возможного положения, ситуация находится под постоянным контролем.

По данным Национального департамента гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов, со второй половины дня 2 ноября по утренние часы 3 ноября в Баку и на Абшеронском полуострове скорость северо-западного ветра составит18-23, временами 25-30 м/с, днем в отдельных частях местами скорость ветра может достичь32-35 м/с.

А. Мамедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: ГНКАР, НЕФТЯНИКИ, ЭВАКУАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]