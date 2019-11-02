SOCAR эвакуирует 150 нефтяников из-за ухудшения погодных условий на море

Компания SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) эвакуировала 150 нефтяников в связи с ухудшением погодных условий, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госнефтекомпании.

«В связи с резким ухудшением погоды 2 ноября SOCAR максимально усилила меры безопасности. Госнефтекомпания эвакуировала на берег с морских платформ 150 нефтяников. На некоторых участках эвакуация продолжается и завершится в ближайшее время. На всех участках проведена просветительская работа, все работы в открытом море приостановлены, даны указания по приведению в безопасное состояние всех строений и установок», - отмечается в информации.

Кроме того, по данным SOCAR, поддерживается постоянная связь с другими организациями и структурами на случай возможного положения, ситуация находится под постоянным контролем.

По данным Национального департамента гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов, со второй половины дня 2 ноября по утренние часы 3 ноября в Баку и на Абшеронском полуострове скорость северо-западного ветра составит18-23, временами 25-30 м/с, днем в отдельных частях местами скорость ветра может достичь32-35 м/с.

А. Мамедов