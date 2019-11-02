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Дальнее зарубежье 02.11.2019 14:09

Глава Минэнерго США отказался давать показания конгрессменам в закрытом режиме - СМИ

Министр энергетики США Рик Перри, покидающий этот пост в конце года, отказывается давать показания занимающимся процедурой импичмента конгрессменам в палате представителей США в закрытом режиме, пишет в субботу газета The Hill со ссылкой на заявление пресс-секретаря ведомства Шайлин Хайнс.

"Министр не будет принимать участие в тайном допросе, где не может присутствовать адвокат. Если (конгрессмены - ИФ) комитета заинтересованы в проведении серьезного разбирательства, они вольны направить министру на рассмотрение приглашение принять участие в открытом слушании, свидетелями которого могут быть американцы, и где сможет присутствовать адвокат из министерства", - говорится в ее заявлении.

Перри по расписанию должен выступить на слушаниях в Конгрессе США за закрытыми дверями 6 ноября.

В этот же день к конгрессменам в палате представителей должны явиться и другие сотрудники администрации - исполняющий обязанности директора Управления по вопросам управления и бюджета Рассел Воут, советник в Госдепартаменте США Ульрих Брехбул, а также исполняющий обязанности заместителя государственного секретаря США по политическим вопросам Дэвид Хейл.

Перри - один из членов администрации Трампа, активно контактировавших с украинскими властями. Конгрессмены-демократы в настоящее время изучают эти контакты, так как считают, что они могут стать поводом для объявления импичмента Трампу. По мнению демократов, президент мог злоупотребить властью, пытаясь оказать давление на Киев и заставить украинскую сторону провести расследование в отношении сына политического оппонента - бывшего вице-президента США Джо Байдена.

Ожидается, что он покинет свой пост 1 декабря.

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Тэги: США, МИНЭНЕРГО, КОНГРЕСС, ПОКАЗАНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]