Белоруссия ужесточит лимит внешнего госдолга в 2020 г., разместит гособлигации на $1,95 млрд - проект бюджета

Министерство финансов Белоруссии в 2020 году ужесточит лимиты внешнего и внутреннего госдолга в условиях планируемого дефицита республиканского бюджета на уровне 1% ВВП.

В соответствии с проектом бюджета-2020, который опубликовала на своей странице в Facebook депутат Анна Канопацкая, лимит внешнего госдолга в 2020 году составит $20,5 млрд ($21млрд в 2019 году), внутреннего госдолга - Br9,5млрд (Br10 млрд в 2019 году).

Лимит внешнего долга, который гарантируется государством, уменьшен до $2,7 млрд с $3млрд. Лимит гарантированного государством внутреннего долга составит в 2020 году Br2,9 млрд против Br3,1 млрд в 2019 году.

По данным Минфина, в 2020 году погашение государственного долга составит Br5,98 млрд ($2,66 млрд по прогнозному курсу Br2,25/$1), в том числе внешнего госдолга - Br3,74 млрд ($1,66 млрд), внутреннего госдолга - Br2,24 млрд ($1 млрд в эквиваленте).

В 2020 году планируются несвязанные заимствования на $1,95 млрд за счет размещения государственных облигаций на внешних финрынках в сумме $1,35 млрд, на внутреннем - $600млн.

Между тем, Белоруссия в 2020 году для реализации инвестпроектов планирует привлечение $2,57 млрд связанных внешних кредитов, в том числе для завершения строительства БелАЭС должно поступить $2,03 млрд.

Как сообщалось, внешний государственный долг республики на 1 октября 2019 года составил $16,5 млрд, сократившись за январь-сентябрь на $0,4 млрд, или на 2,2%. Внутренний госдолг на 1 октября 2019 года составил Br8,7 млрд, сократившись с начала года на 2%.

В 2019году республиканский Минфин планирует направить на обслуживание и погашение внешнего госдолга $2,7 млрд. Из них для исполнения обязательств перед Россией потребуется $1,24 млрд. Расходы на обслуживание и погашение внутреннего госдолга составят Br2,93 млрд ($1,32 млрд в эквиваленте).