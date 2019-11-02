Торговое соглашение между США и Китаем стабилизирует ситуацию лишь на год-два, перемирие не носит стратегический характер - Орешкин

Возможное торговое соглашение между США и Китаем будет носить лишь тактический характер, может стабилизировать ситуацию лишь на год-два, но долгосрочных в ожиданиях заложен негативный сценарий развития торговых войн, считает глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин.

"Я думаю, что, если говорить про краткосрочную историю, про историю на ближайший год, то, конечно же, достижение договоренностей только приветствуется, потому что оно стабилизирует общую ситуацию, и ситуация перестанет ухудшаться", - сказал он журналистам, комментируя появившуюся информацию о достижении договоренностей между США и Китаем по торговой сделке.

"Но, в любом случае, мировой торговле, мировой экономике уже нанесен непоправимый ущерб, потому что понятно, что теперь в ожидания всех экономических агентов заложен возможный негативный сценарий", - добавил министр.

"Да, заключение соглашения на ближайшее время, на ближайший квартал, год, может быть, два ситуацию стабилизирует. Я думаю, до американских выборов мы здесь больше интенсификации конфликтов не увидим. Но понятно, что противоречия между китайской системой и американской системой настолько глубоки, что рано или поздно они выйдут на поверхность. То есть это перемирие носит тактический, а не стратегический характер, по моей оценке", - полагает Орешкин.

В пятницу стало известно, что Пекину и Вашингтону удалось согласовать основные положения готовящегося торгового соглашения между двумя странами, сообщал телеканал CNBC со ссылкой на министерство коммерции КНР.

В министерстве отметили, что таких результатов удалось добиться по итогам состоявшихся в пятницу телефонных переговоров вице-премьера Госсовета КНР Лю Хэ с торговым представителем США Робертом Лайтхайзером и министром финансов США Стивеном Мнучиным.

Как сообщалось, встреча председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа в рамках саммита АТЭС, на которой ожидалось подписание главами двух стран достигнутого ранее в этом месяце соглашения по первой фазе урегулирования торговых споров, оказалась под вопросом в связи с отказом властей Чили от проведения саммита.

Тем не менее, Белый дом заявил, что рассчитывает на подписание соглашения с Китаем в намеченные ранее сроки.

В октябре Трамп объявил о заключении сделки с КНР, которую он назвал первым этапом урегулирования торгового спора. Он сообщил, что, по условиям соглашения, Китай увеличит импорт американской сельхозпродукции на $40-50 млрд, не указав при этом, в течение какого срока это должно произойти.