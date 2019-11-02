Женская сборная Азербайджана по шахматам завоевала бронзу Чемпионата Европы

Женская сборная Азербайджана по шахматам в последнем туре одержала победу над сборной Армении и завоевала бронзовые медали Чемпионата Европы в Батуми.

Матч завершился со счетом 2,5:1,5.

По итогам турнира сборная набрала 14 очков.

Звание чемпионок досталось сборной России, серебро завоевали грузинские шахматистки.

Мужская сборная Азербайджана, уже потерявшая шансы на медали, в девятом туре оказались сильнее словенских шахматистов – 3:1.

А. Мамедов