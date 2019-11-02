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Спорт 02.11.2019 16:18

Женская сборная Азербайджана по шахматам завоевала бронзу Чемпионата Европы

Женская сборная Азербайджана по шахматам в последнем туре одержала победу над сборной Армении и завоевала бронзовые медали Чемпионата Европы в Батуми.

Матч завершился со счетом 2,5:1,5.

По итогам турнира сборная набрала 14 очков.

Звание чемпионок досталось сборной России, серебро завоевали грузинские шахматистки.

Мужская сборная Азербайджана, уже потерявшая шансы на медали, в девятом туре оказались сильнее словенских шахматистов – 3:1.

А. Мамедов

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Тэги: ШАХМАТЫ, СБОРНАЯ, МЕДАЛИ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]