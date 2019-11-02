Женская сборная Азербайджана по шахматам завоевала бронзу Чемпионата Европы

Женская сборная Азербайджана по шахматам в последнем туре одержала победу над сборной Армении и завоевала бронзовые медали Чемпионата Европы в Батуми.
Матч завершился со счетом 2,5:1,5.
По итогам турнира сборная набрала 14 очков.
Звание чемпионок досталось сборной России, серебро завоевали грузинские шахматистки.
Мужская сборная Азербайджана, уже потерявшая шансы на медали, в девятом туре оказались сильнее словенских шахматистов – 3:1.
А. Мамедов
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