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Дальнее зарубежье 02.11.2019 17:25

Генпрокурор Израиля к концу ноября определится, предъявлять ли Нетаньяху обвинения в коррупции - СМИ

Генпрокурор Израиля Авихай Мандельблит решит, предъявлять или нет обвинения премьер-министру страны Биньямину Нетаньяху по трем коррупционным делам, предположительно, к концу ноября, пишет в субботу Times of Israel.

Ожидается, что в ближайшую неделю Мандельблит будет вести переговоры с прокурорами, которые в основном будут посвящены "делу 4000", которое считается самым серьезным из трех разбирательств.

Если Нетаньяху предъявят обвинения во взяточничестве, то он не сможет продолжать исполнять обязанности премьера Израиля. Однако уголовное производство не помешает ему в дальнейшем принимать участие в выборах и попробовать переизбраться на пост.

В рамках "дела 4000" Нетаньяху подозревают в том, что он предоставлял поблажки держателю контрольного пакета акций телекоммуникационной компании "Безек" Шаулю Еловичу в обмен на освещение на сайте "Безека" информации о нем в положительном ключе.

В рамках "дела 1000" Нетаньяху подозревают в том, что он принимал подарки от бизнесменов в обмен на некоторые услуги, которые он способен оказать, будучи премьер-министром.

В "деле 2000" Нетаньяху подозревают в сговоре с владельцем газеты "Едиот ахронот" Арноном Мозесом. Следствие полагает, что в обмен на его обещание навредить конкурирующему изданию газета печатала о премьере положительно окрашенные материалы.

В октябре в Иерусалиме прошло несколько слушаний по этим делам, в ходе которых защита Нетаньяху попыталась аргументировать и доказать его непричастность к вменяемым ему преступлениям.

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Тэги: ИЗРАИЛЬ, ГЕНПРОКУРОР, НЕТАНЬЯХУ, КОРРУПЦИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]