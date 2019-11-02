Полиция Франции задержала грузовик на границе с Италией с более 30 нелегалами из Пакистана

Полиция Франции задержала грузовик на юге страны, в котором укрывался как минимум 31 выходец из Пакистана, передают французские СМИ со ссылкой на заявление прокуратуры.
По их данным, за рулем грузовика также был пакистанец, он задержан. Грузовик с виду не вызвал подозрения у полиции, его остановили для рутинной проверки на автобане неподалеку от границы с Италией.
Всех мигрантов, среди которых были трое подростков, в соответствии с определенными процедурами передали властям Италии.
Инцидент произошел накануне, сообщается о нем в субботу.
На прошлой неделе в Британии обнаружили 39 погибших выходцев из Вьетнама, которые скончались в грузовике с морозильной камерой при попытке нелегально попасть в Европу.
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