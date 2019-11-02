Один человек погиб в Багдаде в результате столкновений между протестующими и полицией

Беспорядки и столкновения между протестующими в Багдаде и силами безопасности произошли в ночь на субботу, один человек погиб, десятки ранены, передают западные СМИ.

Столкновения произошли в основном на двух мостах, соединяющих площадь Тахрир с западным берегом Тигра, где расположено большинство правительственных зданий и посольств иностранных государств.

Полиция попыталась оттеснить демонстрантов при помощи слезоточивого газа, а те выстроили баррикады.

Уже более недели протестующие занимают площадь Тахрир и проводят там антиправительственные демонстрации. Протесты в Ираке начались в октябре.

Протестующие изначально требовали от властей обратить внимание на безработицу среди молодежи и коррупцию, затем стали звучать требования изменить нынешнюю политическую систему.