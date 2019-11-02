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02.11.2019 19:40

Один человек погиб в Багдаде в результате столкновений между протестующими и полицией

Беспорядки и столкновения между протестующими в Багдаде и силами безопасности произошли в ночь на субботу, один человек погиб, десятки ранены, передают западные СМИ.

Столкновения произошли в основном на двух мостах, соединяющих площадь Тахрир с западным берегом Тигра, где расположено большинство правительственных зданий и посольств иностранных государств.

Полиция попыталась оттеснить демонстрантов при помощи слезоточивого газа, а те выстроили баррикады.

Уже более недели протестующие занимают площадь Тахрир и проводят там антиправительственные демонстрации. Протесты в Ираке начались в октябре.

Протестующие изначально требовали от властей обратить внимание на безработицу среди молодежи и коррупцию, затем стали звучать требования изменить нынешнюю политическую систему.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: ИРАК, ПРОТЕСТЫ, СТОЛКНОВЕНИЯ, ЖЕРТВА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]