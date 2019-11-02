Захваченные в Сирии боевики остаются в Турции временно, Анкара рассчитывает отправить их на родину - МВД

Глава МВД Турции Сулейман Сойлу заявил, что Анкара спустя какое-то время рассчитывает отправить на родину боевиков ИГ (террористическая группировка, запрещена в РФ) иностранного происхождения, передают турецкие СМИ.

"Мы не собираемся оставлять их до конца времен. У нас (здесь - ИФ) не отель для ИГ", - заявил он журналистам.

Сойлу добавил, что боевики, примкнувшие к террористам, останутся в Турции "на некоторое время". "Потом мы отправим их обратно в их страны", - сказал он.

По его словам, некоторые западные страны, такие как Британия или Нидерланды, лишили гражданства некоторых боевиков. "Они нашли легкий выход. Они сказали: "Мы отбираем его гражданство, теперь это ваша проблема". Но это неприемлемо, с нашей точки зрения, это полная безответственность. А нам что, по-вашему, делать с вашим террористом?" - говорит он.

Правительство Турции неоднократно призывало европейские страны, выходцы из которых присоединились к боевикам в Сирии и Ираке, а затем оказались взяты под стражу, забрать их обратно на родину.