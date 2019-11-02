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Регион 02.11.2019 21:38

Захваченные в Сирии боевики остаются в Турции временно, Анкара рассчитывает отправить их на родину - МВД

Глава МВД Турции Сулейман Сойлу заявил, что Анкара спустя какое-то время рассчитывает отправить на родину боевиков ИГ (террористическая группировка, запрещена в РФ) иностранного происхождения, передают турецкие СМИ.

"Мы не собираемся оставлять их до конца времен. У нас (здесь - ИФ) не отель для ИГ", - заявил он журналистам.

Сойлу добавил, что боевики, примкнувшие к террористам, останутся в Турции "на некоторое время". "Потом мы отправим их обратно в их страны", - сказал он.

По его словам, некоторые западные страны, такие как Британия или Нидерланды, лишили гражданства некоторых боевиков. "Они нашли легкий выход. Они сказали: "Мы отбираем его гражданство, теперь это ваша проблема". Но это неприемлемо, с нашей точки зрения, это полная безответственность. А нам что, по-вашему, делать с вашим террористом?" - говорит он.

Правительство Турции неоднократно призывало европейские страны, выходцы из которых присоединились к боевикам в Сирии и Ираке, а затем оказались взяты под стражу, забрать их обратно на родину.

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Тэги: ТУРЦИЯ, ЕВРОПА, СИРИЯ, БОЕВИКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]