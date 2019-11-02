Медведев прибыл в Таиланд для участия в саммитах АСЕАН и ВАС

Премьер РФ Дмитрий Медведев прибыл в Таиланд для участия в деловом инвестиционном саммите АСЕАН и Восточноазиатском саммите (ВАС).

О своём намерении принять участие в саммитах, которые пройдут в Бангкоке, Медведев сообщил в начале октября на встрече в Москве с президентом Филиппин Родриго Дутерте.

Премьер-министр РФ заметил тогда, что в ближайшее время у них с Дутерте снова появится возможность пообщаться на Восточноазиатском саммите.

Как ожидается, участники 14 Восточноазиатского саммита в Бангкоке обменяются мнениями по вопросам продвижения сотрудничества в рамках ВАС в приоритетных сферах, включая устойчивое развитие и экономическую взаимосвязанность, цифровые технологии, реагирование на новые вызовы и угрозы.

На деловом инвестиционном саммите АСЕАН Медведев выступит с речью, кроме того "на полях" саммитов у него запланирован ряд двусторонних встреч.

Саммиты пройдут 3-4 ноября.