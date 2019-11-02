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Происшествия 02.11.2019 23:21

13 человек, включая детей, стали жертвами взрыва в сирийском Телль-Абьяде, еще 20 ранены

Взрыв произошел на рынке в городе Телль-Абьяде в Сирии на границе с Турцией, не менее 13 человек погибли, сообщает в субботу агентство "Анадолу" со ссылкой на заявление министерства обороны Турции.

Погибшие - мирные граждане. Среди них есть дети.

Кроме того, еще порядка 20 человек получили ранения при взрыве. Их госпитализировали.

Взрывное устройство было спрятано в автомобиле. Минобороны Турции считает, что за взрывом стоят сирийские Отряды народной самообороны.

Ранее сообщалось о 10 жертвах взрыва.

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Тэги: СИРИЯ, ВЗРЫВ, ЖЕРТВЫ, РОСТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]