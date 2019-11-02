13 человек, включая детей, стали жертвами взрыва в сирийском Телль-Абьяде, еще 20 ранены

Взрыв произошел на рынке в городе Телль-Абьяде в Сирии на границе с Турцией, не менее 13 человек погибли, сообщает в субботу агентство "Анадолу" со ссылкой на заявление министерства обороны Турции.
Погибшие - мирные граждане. Среди них есть дети.
Кроме того, еще порядка 20 человек получили ранения при взрыве. Их госпитализировали.
Взрывное устройство было спрятано в автомобиле. Минобороны Турции считает, что за взрывом стоят сирийские Отряды народной самообороны.
Ранее сообщалось о 10 жертвах взрыва.
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