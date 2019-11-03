Инициатива США об Индо-Тихоокеанском регионе угрожает позициям АСЕАН - Медведев

Американская концепция Индо-Тихоокеанского региона (ИТР) может ослабить позиции Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и лишить ее статуса ключевого игрока в регионе, считает премьер РФ Дмитрий Медведев.

"В последнее время мы наблюдаем попытки США усилить свое влияние в Юго-Восточной Азии. В том числе - через продвижение концепции "свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона". Эта стратегия, по их замыслу, должна заменить привычный формат Азиатско-Тихоокеанского сотрудничества", - сказал Медведев в интервью газете "Бангкок пост" в преддверии своего визита в Таиланд для участия в деловом инвестиционном саммите АСЕАН и Восточноазиатском саммите.

По словам Медведева, в Москве эту инициативу Вашингтона считают "серьезным вызовом для стран АСЕАН, поскольку она может ослабить позиции ассоциации, лишить ее статуса ключевого игрока в решении региональных проблем безопасности".

"Кроме того, она противоречит основополагающим принципам АСЕАН, таким как неприсоединение и внеблоковый статус", - добавил глава российского правительства.

Медведев также обратил внимание, что сама АСЕАН уже обозначила свое отношение к американской концепции ИТР и подтвердила приверженность принципам Договора о дружбе и сотрудничестве в Юго-Восточной Азии и другим основополагающим документам, на которых строится работа Восточноазиатских саммитов.

По его мнению, страны АСЕАН продемонстрировали общий настрой на создание инклюзивного пространства, а также на взаимовыгодную экономическую кооперацию.

Премьер России заметил, что Москва выступает за сохранение эффективной системы межгосударственных отношений, которая сформировалась на базе АСЕАН и за многие годы хорошо себя зарекомендовала.

Он подтвердил, что "Россия намерена развивать сотрудничество в самых разных сферах со всеми заинтересованными партнерами - и в двусторонних форматах, и в рамках межгосударственных объединений - на основе учета национальных интересов, взаимной выгоды, равноправия и верховенства международного права".