Трамп заявил, что хотел бы встретиться с Зеленским в Белом доме

Президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы провести встречу с украинским президентом Владимиром Зеленским в Вашингтоне.
"Я бы хотел, чтобы он приехал в Белый дом, если у него будет желание, а, я думаю, он захочет", - сказал президент в ответ на вопрос журналиста о том, намерен ли он пригласить Зеленского в Вашингтон.
Трамп добавил: "Думаю, он приехал бы очень быстро".
"Он хороший человек. Он был избран в условиях невероятной коррупции в Украине, которая меня очень беспокоит", - отметил президент США.
Осенью 2019 года в США разгорелся политический скандал вокруг телефонного разговора Трампа с Зеленским. Причиной стали публикации СМИ, в которых со ссылками на информатора говорилось, что Трамп якобы оказывал давление на Зеленского, добиваясь начала расследования в отношении деятельности на Украине одного из основных кандидатов в президенты США от Демократической партии Джо Байдена и его сына Хантера.
В результате "украинского скандала" демократы в палате представителей 24 сентября инициировали процедуру импичмента Трампа.
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