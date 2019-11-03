Очередное заседание Госкомиссии между Азербайджаном и Японией пройдет в конце ноября в Токио

Следующее заседание азербайджано-японской государственной комиссии по экономическому сотрудничеству пройдет 21 ноября в Токио, заявил временный поверенный делами Азербайджана в Японии Фарид Талыбов.

"Мы приглашаем японских бизнесменов на это заседание для того, чтобы они смогли поближе познакомиться с экономикой Азербайджана, в том числе с сельскохозяйственным сектором", - заявил Талыбов на встрече с представителями японских компаний.

Это будет уже десятое заседание азербайджано-японской государственной комиссии. Предыдущее заседание прошло 23 февраля 2017 года в Баку.

Сопредседателем Госкомиссии со стороны Азербайджана является министр экологии и природных ресурсов Мухтар Бабаев.

А. Мамедов