Очередное заседание Госкомиссии между Азербайджаном и Японией пройдет в конце ноября в Токио

Следующее заседание азербайджано-японской государственной комиссии по экономическому сотрудничеству пройдет 21 ноября в Токио, заявил временный поверенный делами Азербайджана в Японии Фарид Талыбов.
"Мы приглашаем японских бизнесменов на это заседание для того, чтобы они смогли поближе познакомиться с экономикой Азербайджана, в том числе с сельскохозяйственным сектором", - заявил Талыбов на встрече с представителями японских компаний.
Это будет уже десятое заседание азербайджано-японской государственной комиссии. Предыдущее заседание прошло 23 февраля 2017 года в Баку.
Сопредседателем Госкомиссии со стороны Азербайджана является министр экологии и природных ресурсов Мухтар Бабаев.
А. Мамедов
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