Сальвадор дал всем венесуэльским дипломатам в стране 48 часов на отъезд

Канцелярия президента Сальвадора объявила о высылке всего дипломатического корпуса Венесуэлы в связи с непризнанием нынешних властей страны.
"Правительство Сальвадора высылает дипломатический корпус режима (президента Венесуэлы) Николаса Мадуро в соответствии с заявлениями президента (Сальвадора) Найиба Букеле, в которых он говорил о непризнании правительства Мадуро", - отмечается в ноте, распространенной канцелярией президента Сальвадора.
"Правительство Сальвадора дает 48 часов всему дипломатическому корпусу режима Мадуро на то, чтобы покинуть национальную территорию", - говорится в документе.
"Правительство президента Найиба Букеле признает легитимность временного президента Хуана Гуйадо. В ближайшем будущем сальвадорское правительство ожидает получения верительных грамот от новых представителей дипломатического корпуса Венесуэлы", - указывается в ноте.
21 января в Каракасе была предпринята попытка мятежа, организованного группой служащих Национальной гвардии в одной из столичных казарм. После этого инцидента Верховный суд Венесуэлы отстранил от должности председателя Национальной ассамблеи лидера оппозиции Гуайдо. В ответ тот призвал жителей Каракаса и других городов Венесуэлы выйти на акции протеста.
Спустя несколько дней в Венесуэле прошли массовые антиправительственные акции протеста. 23 января Гуайдо провозгласил себя временным президентом страны.
Практически сразу после этого США, Канада, большинство стран Латинской Америки, ряд стран ЕС и ряд других государств официально признали Гуайдо временным президентом Венесуэлы или выразили ему поддержку.
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