Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.898 RUR   0.0265 GBR   2.2033 TRY   0.2977

Цена на нефть

    $/bbl WTI 54.18 -0.88 Brent 60.23 -0.38

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 03.11.2019 12:35

Сальвадор дал всем венесуэльским дипломатам в стране 48 часов на отъезд

Канцелярия президента Сальвадора объявила о высылке всего дипломатического корпуса Венесуэлы в связи с непризнанием нынешних властей страны.

"Правительство Сальвадора высылает дипломатический корпус режима (президента Венесуэлы) Николаса Мадуро в соответствии с заявлениями президента (Сальвадора) Найиба Букеле, в которых он говорил о непризнании правительства Мадуро", - отмечается в ноте, распространенной канцелярией президента Сальвадора.

"Правительство Сальвадора дает 48 часов всему дипломатическому корпусу режима Мадуро на то, чтобы покинуть национальную территорию", - говорится в документе.

"Правительство президента Найиба Букеле признает легитимность временного президента Хуана Гуйадо. В ближайшем будущем сальвадорское правительство ожидает получения верительных грамот от новых представителей дипломатического корпуса Венесуэлы", - указывается в ноте.

21 января в Каракасе была предпринята попытка мятежа, организованного группой служащих Национальной гвардии в одной из столичных казарм. После этого инцидента Верховный суд Венесуэлы отстранил от должности председателя Национальной ассамблеи лидера оппозиции Гуайдо. В ответ тот призвал жителей Каракаса и других городов Венесуэлы выйти на акции протеста.

Спустя несколько дней в Венесуэле прошли массовые антиправительственные акции протеста. 23 января Гуайдо провозгласил себя временным президентом страны.

Практически сразу после этого США, Канада, большинство стран Латинской Америки, ряд стран ЕС и ряд других государств официально признали Гуайдо временным президентом Венесуэлы или выразили ему поддержку.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: САЛЬВАДОР, ВЕНЕСУЭЛА, ДИПЛОМАТЫ, ВЫСЫЛКА

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]